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Resmi: Azerbaycan GP, 2026'ya kadar F1 takviminde!

Azerbaycan Grand Prix organizatörleri, F1 yönetimi ile olan sözleşmelerini 3 yıl daha uzattılar. Bu da kardeş ülkemizdeki yarışın 2026'ya kadar F1 takvimindeki yerini koruyacağı anlamına geliyor.

Can Çarpıcı
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Resmi: Azerbaycan GP, 2026'ya kadar F1 takviminde!

2016'da F1 takvimine girmesiyle birlikte taraftarların en sevdiği pistlerden biri hâline gelen Bakü Cadde Pisti, 2026'ya kadar F1 takviminde kalmayı garantiledi. 

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti'nde en az 3 yıl daha F1 araçlarını izleyebileceğiz. 

Organizatörler, F1 yönetimi ile olan sözleşmelerini 3 yıl daha uzattılar ve 2026'ya kadar pistin takvimindeki yerini garantiledi. 

F1 CEO'su Stefano Domenicali, konuyla alakalı şunları söyledi: "Bakü Pisti, her zaman drama ve aksiyon getiren inanılmaz bir pist ve yakın geçmişteki en heyecanlı yarışlardan bazılarına ev sahipliği yaptı."

"Azerbaycan ile olan ilişkimizi daha da geliştirdiğimiz ve sözleşmeyi uzattığımız için mutluyuz." 

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Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ise Formula 1 ile olan sözleşmelerini uzattıkları için mutlu olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: F1 ile olan iş birliğimizi devam ettireceğimizi doğrulamaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"2016'da şehrimizdeki ilk yarışı yaptığımızda bu sporun ülkemize olan sosyal, kültürel ve ekonomik etkisi büyüktü. Azerbaycan Grand Prix'si, tüm ülke için büyük bir gurur kaynağı ve şimdi önümüzdeki 3 yıl boyunca taraftarlarımızı etkilemeye ve heyecanlandırmaya devam edecek." 

"Azerbaycan'daki son 6 yarış, sporun uzun tarihindeki en iyi ve dramatik yarışlardan bazılarıydı. Bu hafta sonundan başlayarak, önümüzdeki 3 yılda da F1 taraftarları için daha çok sihirli F1 anları yaratmayı dört gözle bekliyoruz." 

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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