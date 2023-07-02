Resmi: Avusturya GP, 2030 sezonuna kadar takvimde!

Liberty Media'nın bu hamlesi biraz sürpriz etkisi yarattı diyebiliriz, nitekim pistin sözleşmesi henüz Mart ayında 2024'ten 2027'ye uzatılmıştı.

Red Bull'un yan kuruluşu ve yarış organizatörü Projekt Spielberg ile imzalanan sözleşme, takımın Dietrich Mateschitz'in ölümünden sonra F1'e olan bağlılığının devam ettiğini yansıtıyor.

Bu anlaşma, yarışın 2026'da başlayacak olan bir sonraki Concorde Anlaşması döneminde de takvimdeki yerini garantiliyor.

2014 sezonunda takvime dönen Avusturya, özellikle Max Verstappen'i izlemeye gelen Hollandalı taraftarlar nedeniyle ciddi seyirci çekmekte.

Organizatörler ayrıca COVID'in vurduğu 2020 sezonunda ilk iki yarışa ev sahipliği yaparak ve ikinci yarış için Styrian GP adını kullanarak büyük itibar kazandılar.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Avusturya'daki istisnai ortaklarımızla birlikte bu haberi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Bu sporu seven bir adam olan Dietrich Mateschitz'in vizyonu ve tutkusu her şeyi mümkün kıldı ve 2030 yılına kadar bu inanılmaz pistte yarışacağımızı duyurmamız kendisinin anısına bir övgü."

"Avusturya'daki yarış pilotlar ve tüm taraftarlarımızın gözünde özel bir yere sahip. Uzun yıllar sürecek heyecan ve aksiyonu dört gözle bekliyoruz." dedi.

Red Bull'un kurumsal projeler ve yatırımlar CEO'su Oliver Mintzlaff ise şunları söyledi: "Bu, ilgili herkes için harika bir haber."

"F1 için harika, çünkü takvimdeki en görkemli ve atmosferik yarışlardan birinin eşsiz geleneği devam edecek. Daha da önemlisi Red Bull Ring'i seven taraftarlar, takımlar ve sürücüler için harika."