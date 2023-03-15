Resmi: Avusturya GP, 2027 sezonuna kadar takvimde!

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2004-2013 sezonları arasında takvimden uzakta kalan pist, Red Bull tarafından devralınması ve yenilenmesinin ardından 2014 sezonunda Red Bull Ring ismiyle takvime geri döndü.

Avusturya GP'sinin sözleşmesi normalde bu sezon sona erecekti, ancak organizatörler kısa süre önce bir açıklamada bulunarak dört senelik yeni bir anlaşmaya varıldığını resmi olarak duyurarak spekülasyonlara son verdi.

Böylece yarış, 2027 sezonuna kadar takvimde kalmayı garantiledi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Avusturya GP, zorlu bir pist, yüksek hızlı bir yarış ve hayranlarımız için güzel bir ortamın mükemmel karışımını bizlere sunmakta, dolayısıyla yeni anlaşma kapsamında en az 2027 yılına kadar Red Bull Ring'de kalacağımız için mutluyum."

"Spielberg'e dönüşümüzün 10. yılını kutlarken, başta organizatör ve Red Bull olmak üzere bu yenilemeye dahil olan herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Dietrich Mateschitz'e Formula 1'e kattığı sevgi, tutku ve vizyonla etkinliğin başarısının devamını, ayrıca Avusturya'da ve tüm dünyada sporumuza duyulan coşkuyu arttırdığı için şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Spielberg aerial view Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Baş organizatör Erich Wolf ise, "Formula 1 ile olan özel ortaklığımızdan gurur duyuyoruz ve motor sporlarının en üst sınıfını dört yıl daha Red Bull Ring'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Formula 1 bu sözleşme uzatımını imzalayarak Avusturya, Steiermark ve Murtal bölgesine bağlılığını da güçlendirmiş oldu." dedi.

Red Bull Ring, dönüşünden bu yana on binlerce Hollandalı Max Verstappen ve Red Bull hayranının piste akın etmesiyle en popüler pistlerden biri konumunda.

Son 9 senede toplam 11 yarışa -pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenen 2020 sezonundaki iki yarış da dahil olmak üzere- ev sahipliği yapan pist, geçen yıl tam 303.000 seyirciyi ağırlamıştı.