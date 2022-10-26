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Formula 1 Haberler

Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!

Audi, 2026 yılında Formula 1'e girerken Sauber ile ortaklık kuracağını açıkladı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!
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Audi, Ağustos ayındaki Belçika Grand Prix'sinde yaptığı açıklamayla 2026 yılında Formula 1'e motor tedarikçisi olarak katılacağını duyurmuş ancak partnerini açıklamamıştı.

Motorsport.com da dahil olmak üzere pek çok kaynak bu partnerin Sauber olacağından emindi ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla, resmi imzalar atıldı.

Bugün yapılan açıklamaya göre daha önce BMW'nin de fabrika ekibi olan Sauber, 2026 yılında Audi ile birlikte çalışacak ve Alman üreticinin fabrika ekibi olacak.

Sauber, Audi'nin şirketten hisse satın alacağını doğruladı ancak satın almanın zamanlaması ya da hissedarlığın büyüklüğü konusunda detay verilmedi.

Sauber, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu ortaklık takımı yeni ufuklara taşıyacağı gibi, kendilerini işlerine adamış çalışanlara, Avrupa'nın önde gelen rüzgar tünellerinden birine ve birinci sınıf üretim tesislerine sahip olan şirketin uzun vadeli geleceğini garanti altına alacak."

Daha önce açıklandığı üzere Sauber, 2023 yılında Alfa Romeo adı altında yarışmaya devam edecek. 

Mevcut sponsorluk anlaşmasının sona ermesiyle Alfa Romeo-Sauber'in, 2024 ve 2025 yıllarında Sauber adı altında yarışması bekleniyor. Takım bu ara sezonlarda da Ferrari güç ünitesi kullanmaya devam edecek.

Sauber Holdings'in ana hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Finn Rausing, geride kalan süre zarfında nadiren açıklama yapmıştı.

Audi ile olan ortaklığın ardından konuşan Rausing, "Audi, Sauber Grubu için olabilecek en iyi stratejik ortak."

"Aynı değerleri ve vizyonu paylaştığımız böylesine güçlü ve başarılı bir partnerle, kendimize belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Sauber takım patronu Fred Vasseur, Alman markayı temsil etmenin kendileri için "büyük bir sorumluluk" olduğunu kabul etti.

Vasseur, "Audi AG ve Sauber Motorsport arasındaki ortaklık, gridde ön sıralara doğru ilerlemeye devam eden takımımız için önemli bir adım olacak."

"Audi'nin resmi fabrika takımı olmak büyük bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu, gelecek için en iyi seçenek."

"Audi'nin F1 için belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olabileceğimize inancımız tam." dedi.

Sauber logo

Sauber logo

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 programından sorumlu olan Audi yönetim kurulu üyesi Oliver Hoffmann, Audi'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve diğer projeleri için Sauber rüzgar tünelini kullanma imkanı yakalamasının, Hinwil merkezli takımla yaptıkları anlaşmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hoffman, "İddialı F1 projemiz için böylesine deneyimli ve yetkin bir partner bulduğumuz için çok mutluyuz."

"Son teknoloji tesisi ve deneyimli ekibiyle, Sauber Grubu'nu önceki işbirliklerimizden zaten tanıyoruz ve birlikte güçlü bir ekip oluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.

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