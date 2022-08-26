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Formula 1 Haberler

Resmi: Audi, 2026 yılında Formula 1'e girecek!

Audi, bugün yaptığı açıklama ile 2026 yılında motor üreticisi olarak Formula 1'e gireceğini resmen açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: Audi, 2026 yılında Formula 1'e girecek!
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2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni güç ünitesi düzenlemelerinin FIA tarafından resmen açıklanmasının ardından gözler Audi ve Porsche'ye çevrilmişti.

Bugün itibariyle Audi'nin 2026 yılında Formula 1'e gireceği resmen açıklandı.

Audi'nin katılımı, Volkswagen Grubu'nun 2026'dan itibaren Formula 1'e yönelik atacağı ilk büyük adım olacak. Yakında Porsche'nin de Red Bull ile Formula 1'e gireceğini açıklaması bekleniyor.

Motorsport.com, hafta başında Audi ile Sauber arasında anlaşma imzalandığını ve Audi'nin takımın hisselerini satın alacağını, bu açıdan Sauber'e fabrika desteği vereceğini öğrenmişti. Bu, BMW'nin 2009 sonunda spordan ayrılmasından bu yana Sauber'in sahip olmadığı bir şeydi.

Ortaklık kapsamında Audi, güç ünitesini Neuburg'daki tesislerinde geliştirilirken, şasi Hinwil'de bulunan ve son teknoloji rüzgar tüneline sahip olan Sauber fabrikasında üretilmesi bekleniyor.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Photo by: DPPI

Fakat Audi, bugünkü açıklamasında kiminle ortaklık kuracağına dair sessiz kaldı ve sadece 2026 yılında F1'e gireceklerini duyurdu. Audi-Sauber ortaklığının da yakında resmileşmesi bekleniyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "İkonik bir otomotiv markası olan Audi'yi Formula 1'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Bu, büyümeye devam eden global çaptaki platformumuzun gücünü gösteriyor. Aynı zamanda 2026'da sürdürülebilir yakıtlı hibrit motorlara geçişimizin otomotiv sektörü için geleceğe yönelik harika bir çözüm olduğunun da büyük bir kabulü anlamına geliyor."

"Hepimiz Audi logosunu gridde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve planlarıyla ilgili daha fazla detayı zamanı geldiğinde kendilerinden duyacağız." dedi.

Audi'nin adı yıllardır Formula 1 ile anılıyordu ve uzun yıllar söylentiler nihayet gerçeğe dönüştü. Son dönemde sporun artan popülaritesi ve aynı zamanda şirketin çıkarlarının F1'in gelecek planlarıyla uyuşması, markayı spora çekti.

Başlangıçta bunun McLaren ile olacağı iddia edilmiş, ardından Williams ve Aston Martin gibi takımların adı geçmişti.

Sonunda Audi'nin tercihi, Sauber'den yana oldu. Bu, Ferrari ve Alfa Romeo/Sauber arasındaki ortaklığın 2026'da sona ereceği anlamına da geliyor. Böylelikle Ferrari sadece fabrika takımına ve Haas'a motor tedarik edecek.

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