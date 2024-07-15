Resmi: Audi, 2026 için BP ve Castrol ile anlaştı!
Audi, 2026 Formula 1 sezonu için BP ve Castrol ile anlaşma imzaladığını duyurdu.
Audi, 2025 yılı sonrasında Sauber takımını devralacak ve yepyeni teknik düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde ilk kez fabrika takımı olarak sporda yer alacak.
2026'da ayrıca güç üniteleri yenilenecek ve gücün %50'si hibrit taraftan karşılanacak. Ek olarak %100 sürdürülebilir yakıtlara geçileceği için yakıtların önemi de artacak.
Bu kapsamda Audi, yakıt tedariği için BP ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Yağ tedariğini ise Castrol yapacak.
Taraflar, 2022'nin sonundan bu yana birlikte çalışıyordu ve yenilenen işbirliği sayesinde BP/Castrol, F1 takımının resmi tedarikçisi olacak.
Audi F1 CEO'su Andreas Seidl, "Audi ve BP, motor sporlarında her zaman başarılı şekilde birlikte çalıştı."
"Bu özel ortaklığı Formula 1'de bir üst seviyeye taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz."
"Audi, mükemmelliği hedefliyor ve BP ve Castrol de yakıt ve yağlayıcı alanında en iyi teknolojileri sunmayı hedeflediği için mükemmel bir birliktelik olacak."
"Bu ortaklığı bu kadar erken bir noktada kurabilmiş olmamız, Audi F1 fabrika takımı için güçlü bir sinyaldir."
"Audi F1 Projesinin cazibesini ve Formula 1'de Audi ile çalışmak isteyen ne kadar çok büyük şirket olduğunu hissediyoruz." dedi.
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