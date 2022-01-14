Resmi: Aston Martin'in yeni patronu Krack oldu

Aston Martin'de takım patronluğu görevini üstlenen Otmar Szafnauer, geçtiğimiz haftalarda İngiliz ekipteki görevini bıraktı.

Başlangıçta bu göreve Martin Whitmarsh'ın geleceği düşünülmüştü. Fakat bugün bir açıklama yayınlayan Aston Martin, 2014'ten beri BMW'nin motor sporları programına önderlik eden Mike Krack ile anlaştığını açıkladı.

Krack bu görev kapsamında BMW'nin Formula E, GT ve IMSA programlarının yanı sıra Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere, IMSA ve WEC yarışlarında mücadele edecek yeni LMDh aracının gelişim sürecine öndelik ediyordu.

Bunun öncesinde Porsche'de görev alan Krack, Sauber ve ardından BMW-Sauber'de görev aldığı için Formula 1'e yabancı değil.

Aston Martin Takım Patronu Mike Krack şunları söyledi: "Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı'nın patronu olarak atanmak benim için hem heyecan verici hem de onur verici bir fırsat. Lawrence'a [Strol] ve Martin'e [Whitmarsh] bana böyle harika bir fırsat tanıdıkları için minnettarım."

"Aston Martin dünyanın en büyük otomotiv markalarından biri ve böylesine ünlü bir markanın, fazlasıyla hak ettiği Formula 1 pist üstü başarısını elde etmede öncü bir rol oynamamı istemesi, enerji ve coşkuyla kucaklayacağım harika meydan okuma olacak."

"20 yılı aşkın bir süredir motor sporları dünyasında çalışıyorum. 2006 ve 2007 yıllarında BMW'nin mühendisiydim ve Sebastian Vettel o dönem takımın test pilotuydu. O yıllarda birlikte çalışma fırsatı bulduk."

"Onun hızına ve yeteneğine büyük saygım var. Onunla yeniden çalışmak harika olacak. Lance Stroll da ciddi anlamda hızlı ve yetenekli bir sürücü. 100 Grand Prix'ye katıldı ve onunla yakından çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Silverstone merkezli bu ekip beni her zaman etkiledi. Yetenekli insanlar ve gerçek yarışçılarla dolu. Motor sporlarında başarılı olmak için bu tür bir yarış kültürü ve değerler gerekli, bunu çok iyi biliyorum ve Aston Martin'deki yeni meslektaşlarım da bunu biliyor. Çok çalışacağız çünkü kazanmak istiyoruz ve bunu hep birlikte başaracağız."

Mike, doğrudan Martin Whitmarsh'a rapor verecek ve hem teknik hem de operasyonel çalışmalara liderlik edip, takımın hedeflerine ulaşmada merkezi ve öncü bir rol üstlenecek.

Lawrence Stroll şunları söyledi: "Formula 1'de kazanmak için sürücülerin, mühendislerin, mekanikerlerin ve herkesin en iyisini yapması gerekir ve Mike, tam da bunu yapmak adına harika bir konumda."

"Her hafta pek çok önemli ismi takıma katıyoruz. Yeni fabrika yapımız çok iyi gidiyor. Muhteşem bir sponsor & partner listemiz var."

"Hedefi Formula 1 şampiyonluğunu kazanmak olan beş yıllık planımızın ikinci yılına başlamak üzereyiz. İhtiyacımız olan tüm malzemeleri bir araya getiriyoruz."

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images