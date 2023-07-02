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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Resmi: Aston Martin'in protestosu kabul edildi, bazı pilotlar ceza alacak

FIA, Aston Martin'in yarış sonuçlarına yaptığı protestoyu kabul ederken, bazı sürücülere ceza verileceği doğrulandı. Bu sürücüler kısa süre içerisinde açıklanacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, is returned to the grid

Avusturya GP hafta sonuna, pist limitlerinin ihlali ve silinen tur zamanları damga vurmuştu. Bu ihlaller yarışta da devam ederken, bazı sürücüler zaman cezası aldılar.

Fakat Aston Martin, yarış sonrasında kuralların olması gerektiği gibi uygulanmadığı ve ceza alması gereken bazı sürücülere herhangi bir yaptırım uygulanmadığı gerekçesiyle sonuçları protesto etti.

Hakemler, olayı kapsamlıca incelediler ve Aston Martin'in protestosunu haklı buldular.

Resmi açıklamaya göre bazı sürücüler ceza alacak ve bu isimlerin kim olduğu da nihai yarış sonucu açıklandığında belli olacak.

FIA'nın açıklaması şu şekilde oldu: "Protesto, geçici yarış sonucunun doğruluğuna karşı yapıldı.

Öncelikle protestonun kabul edilebilir olup olmadığını değerlendiren hakemler, protestonun zamanında yapıldığını ve FIA Uluslararası Spor Kuralları'nın 13. Bölümü'nün gerekliklerine uyduğunu tespit ettiler. Bu nedenle protestonun kabul edilebilir olduğuna karar verildi.

Yarış Kontrol tarafından hakemlere sunulan silinmiş tur zamanları listesinin incelenmesi sonucunda, bazı pist sınırları ihlallerinin  potansiyel bir ceza için hakemlere yönlendirilmediği ortaya çıktı.

Bu ihlallerden bazılarının cezayı hak ettiği fakat geçici yarış sonucunun açıklanmasından önce uygulanmadığı belirlendi.

Bu cezalar, nihai yarış sonucuna yansıtılacaktır. Bu nedenle, Protesto kabul edildi ve protesto ücreti katılımcıya geri ödendi."

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