Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine yönelik yaptığı itirazı geri çekti

Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlamıştı fakat yarışın ardından FIA'nın yaptığı denetimlerde, araçta yeterli yakıt olmadığı anlaşıldı.

Kurallar gereği yakıttan numune alınabilmesi için her araçta minimum bir litre yakıt bulunması gerekiyor. Fakat FIA'nın yaptığı denetimlerde sadece 0.3 litre yakıt çıkarılabildi. Bu yüzden de Vettel yarıştan diskalifiye edildi.

Aston Martin başlangıçta yakıt deposunda 1 litreyi aşkın yakıt olduğunu ancak yakıt pompası sistemindeki bir arıza nedeniyle bu yakıta ulaşılamadığını düşünüyordu.

Yarıştaki telemetri verilerine göre Aston Martin, yakıt deposunda en az 1,44 litre yakıt olduğunu tahmin etmişti.

Macaristan GP sonrası Vettel'in Aston Martin aracına FIA tarafından el konuldu ve ihtiyaç halinde kanıt olarak kullanılabilmesi için FIA'nın Fransa'daki tesislerine götürüldü.

Aston Martin karara itiraz edeceğini açıkladı ve olayı temyize taşıdı. Ayrıca FIA hakemlerinin Vettel'i yarıştan diskalifiye etmesinin haksızlık olduğunu düşündüğü için hakemlerden de olayı tekrar gözden geçirmesini istedi.

Fakat yeni kanıtlar sunmalarına rağmen FIA hakemleri, olayın tekrar gözden geçirilmesi talebini geri çevirdiler.

FIA'ya sunulan kanıtlar yeni olsa da depoda bir litreden fazla yakıt olduğunu gösterememeleri, talebin geri çevrildiği anlamına geliyordu.

Aston Martin, mevcut durumu göz önünde bulundurarak şimdi temyiz davasını da geri çekmeyi seçti. Bu da Vettel'in ikinciliğinin resmen gittiği anlamına geliyor.

Böylelikle Lewis Hamilton ikinci sıraya çıkarken, Carlos Sainz üçüncü oldu ve Ferrari ile ikinci podyumunu aldı.