Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
Aston Martin Formula 1 takımı, şampiyon pilotu Sebastian Vettel'in Macaristan GP'den diskalifiye edilmesi kararını temyize götüreceğini doğruladı.
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Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!
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