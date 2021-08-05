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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin Formula 1 takımı, şampiyon pilotu Sebastian Vettel'in Macaristan GP'den diskalifiye edilmesi kararını temyize götüreceğini doğruladı.

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

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