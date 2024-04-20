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Formula 1 Çin GP

Resmi: Aston Martin sıralama sonuçlarına itiraz etti

FIA'nın yayınladığı resmi açıklamaya göre Aston Martin, Çin GP sıralama turları sonucuna itiraz etti.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Çin sıralamalarında Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek Ferrari'sini duvara çarptı ve bu da ikinci sıralama seansının kırmızı bayrakla kesilmesine neden oldu.

Sainz daha sonra piste geri dönmeyi ve sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Fakat Sainz yedinci sırayı koruyamayabilir çünkü Aston Martin Racing sıralama sonucuna itiraz etti. 

Protesto, Sportif Kuralları 39.6 Maddesi uyarınca yapıldı.

Bu maddede, "Sıralama veya sprint sıralaması sırasında aracı pistte duran bir sürücünün ilgili seansa katılmasına izin verilmeyeceği" yazıyor.

Aston Martin ve Carlos Sainz'ın temsilcileri 13:00 itibariyle hakemler tarafından çağrıldı. Dolayısıyla davayla ilgili kararın öğleden sonra verilmesi bekleniyor.

Sainz, duvara çarpmasının ardından bir süre beklemiş ve kırmızı bayrak çıktıktan sona pite geri dönmüştü.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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