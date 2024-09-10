Resmi: Aston Martin, Newey ile anlaştığını duyurdu!

Aston Martin Racing, Adrian Newey için verdiği mücadeleyi resmen kazandı ve efsanevi Formula 1 tasarımcısı önümüzdeki yıl Yönetici Teknik Ortak olarak görev alacak ve aynı zamanda bir hissedar olacak.

Silverstone merkezli takımda yeni oluşturulan bir rolde Newey, iddialı ekibin F1'in yepyeni teknik düzenlemeleri için 2026'daki önemli araç tasarımını yönetecek.

Newey'nin imzası, dünya şampiyonu Red Bull ekibinin perde arkasında yaşanan güç mücadelelerinin ardından, Mayıs ayında düzenlenen Miami Grand Prix'si öncesinde Red Bull'dan ayrılacağını açıklamasından sonra birçok takım tarafından büyük bir istekle talep edilmişti.

Newey başlangıçta Red Bull için RB17 Hypercar projesini tamamlarken F1'e ara verme niyetinde olduğunun sinyallerini vermiş, ancak Mart 2025'ten itibaren rakip bir takıma katılmasına izin verecek şekilde sözleşmesinden erken ayrılma konusunda pazarlık yapmıştı.

Ferrari'nin uzun süredir Newey'nin danışman olarak hizmetlerinden yararlanmak için en önde olduğu düşünülüyordu ve Newey, 2025'te Ferrari'ye katılacak olan Lewis Hamilton ile birlikte çalışmak istediğini itiraf etmişti.

Ancak 65 yaşındaki Newey, farklı bir hedefe ulaşarak, dünya şampiyonu Fernando Alonso ile güçlerini birleştirmeyi tercih etti.

Salı günü Aston Martin, Newey'in 1 Mart 2025'ten itibaren teknik direktör Dan Fallows ve Ferrari'nin yeni transferi Enrico Cardile gibi yıldızlarla dolu teknik kadrosuna katılacağını duyurdu.

Kararıyla ilgili konuşan Newey, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'ün yepyeni bir kampüs ve son teknoloji ürünü rüzgar tünelini de içeren F1 gridinin ön sıralarına doğru ilerlemeye yönelik iddialı planlarının kendisini ekibe katılmaya ikna ettiğini söyledi.

Newey, “Aston Martin Formula 1 takımına katıldığım için çok heyecanlıyım.”

“Lawrence'ın dahil olduğu her şeye getirdiği tutku ve bağlılıktan büyük ölçüde ilham aldım ve etkilendim.”

“Lawrence, dünya çapında bir takım kurma konusunda kararlı. Bu kararlılığı, Silverstone'daki yeni AMR Teknoloji Kampüsü ve rüzgâr tünelinin geliştirilmesinde de görülüyor; bu kampüs hem son teknoloji ürünü hem de çalışmak için harika bir ortam yaratan bir düzene sahip.”

“Honda ve Aramco gibi harika ortaklarla birlikte, Aston Martin'i dünya şampiyonası kazanan bir takım haline getirmek için gereken tüm önemli altyapı parçalarına sahipler ve ben de bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

Stroll, Newey'nin işe alınmasının takımı için “hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat” olduğunu ve aynı zamanda başarmak istedikleri için bir niyet beyanı olduğunu söyledi.

“Adrian yaptığı işte dünyanın en iyisi ve Aston Martin Formula 1 takımına katılmasından inanılmaz gurur duyuyorum.

“Bu, dünya şampiyonlukları için mücadele edebilecek bir Formula 1 takımı kurma tutkumuzun bir başka göstergesi. Adrian müsait olur olmaz bunu gerçekleştirmemiz gerektiğini biliyorduk.”

“İlk görüşmelerimiz, hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsatta iş birliği yapma konusunda ortak bir arzu olduğunu doğruladı. Adrian bir yarışçı ve tanıdığım en rekabetçi insanlardan biri.”

“Silverstone'da inşa ettiklerimizi, inanılmaz AMR Teknoloji Kampüsümüzü, bir araya getirdiğimiz yetenekli insan grubunu ve spordaki en yeni rüzgar tünelini gördüğünde, neyi başarmaya çalıştığımızı hemen anladı.” dedi.

Williams, McLaren ve Red Bull'da görev yapan Newey'in otomobil tasarımları 12 Sürücüler ve 13 Takımlar Şampiyonluğu kazandı.