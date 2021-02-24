Resmi: Aston Martin, BWT ile olan kontratını yeniledi!

BWT, 2017'den beri Racing Point'in en önemli sponsoruydu ve bu kapsamda aracın rengi son dört yılda tamamen pembe renge sahipti.

Ancak takım, 2021 yılıyla birlikte Aston Martin'in fabrika takımı haline gelecek ve İngiliz spor otomobil devi, pembe renkle yarışmak istemediği için mevcut ana sponsorluk anlaşmasını sona erdirdi.

Başlangıçta BWT ile olan anlaşmanın tamamen sona erdiği düşünülüyordu. Sonrasında BWT'nin Haas ve Williams ile görüştüğü haberleri ortaya çıktı. Ancak BWT, ne Haas ne de Williams'la anlaşmaya varamadı.

Sonuç olarak BWT, yeni sezon için Aston Martin'le daha küçük çaplı bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

BWT artık takımın ana sponsoru olmadığı için, araç pembe renge sahip olmayacak. Bunun yerine aracın çeşitli yerlerinde BWT logoları yer alacak. Yani araç temelde yeşil renge sahip olacak ve üstünde BWT logoları olacak.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, "3 Mart Çarşamba gününde tanıtılacak olan takımın yeni görünüşü ve hissiyatı her ne kadar tamamen farklı ve yeni bir temel renk taşıyacak olsa da, bugün gelen haberler temel BWT logosunun ve yazılarının, tamamen yeni Aston Martin Cognizant Formula 1 Takımı renk düzeninin parçası olmaya devam edeceğini doğruluyor." denildi.

BWT CEO'su Andreas Weißenbacher şunları söyledi: "Bu harika ekibi desteklemeye devam etmekten ve Aston Martin'in Formula 1'e dönüşüyle beraber yeni bir bölüm başlatacak olmaktan ötürü guru duyuyoruz."

“Takımın böylesine güçlü bir 2020 sezonu geride bırakmasının ardından, önümüzdeki yıllarla ilgili büyük umutlara sahibiz ve bu takımın gridin önüne doğru olan yolculuğunu desteklemeye devam etmek istiyoruz.”

BWT, geçen yılın Şubat ayında Racing Point ile olan anlaşmasını genişletmiş ve takımı ana sponsoru haline gelmişti.