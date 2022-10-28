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Resmi: Aston Martin 450 bin euro para cezası aldı

Aston Martin, geçen yılki Formula 1 bütçe sınırı kurallarını prosedür anlamında ihlal ettiği için 450 bin dolar para cezası çarptırıldı.

Ekleyen:
, Editör
Resmi: Aston Martin 450 bin euro para cezası aldı
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FIA, Japonya Grand Prix'sinin ardından hem Aston Martin hem hem de Red Bull'un 2021 finansal yönetmeliklerini ihlal ettiğini duyurmuştu.

Aston Martin'in başlangıçta prosedür ihlali yaptığı açıklanırken, Red Bull'un hem hafif aşım hem de prosedür ihlali yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cuma günü Red Bull'a 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra aerodinamik test kısıtlaması getirildi. Bundan kısa bir süre sonra da Aston Martin'in cezası açıklandı.

Aston Martin ve FIA arasında yürütülen görüşmelerin ardından, iki taraf 2021 bütçe sınırının prosedür anlamında ihlal edildiğini kabul ettiler.

FIA'nın açıklamasına göre Aston Martin'in, yeni genel merkezi, rüzgar tüneli kullanımı ve yeni F1 simülatörüne ilişkin maliyetler gibi alanlar da dahil olmak üzere, ilgili maliyetlerin hesaplanmasında maliyetleri yanlış şekilde hariç tuttuğu ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa ihlal yapılan 12 farklı alan vardı. 

Sonuç olarak Aston Martin, önümüzdeki 30 gün içinde ödenmesi gereken 450 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı.

FIA, Aston Martin'in süreç boyunca "kötü niyet, sahtekârlık veya hileli şekilde" hareket ettiğine dair "herhangi bir suçlama veya kanıt" olmadığını ekledi.

Ayrıca Aston Martin, tüm dava masraflarını da ödemek zorunda kalacak. Bu ceza 2022 veya 2023 bütçe sınırına dahil edilmeyecek.

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