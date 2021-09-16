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Formula 1 Haberler

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin, 2022 sezonunda Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek

Haftalarda Aston Martin'in sürücü kadrosu hakkında spekülasyonlar vardı ve Lance Stroll'ün takımda kalacağı kesin olsa da, Sebastian Vettel'in emekli olacağı iddia ediliyordu.

Aslında Vettel, Aston Martin'le çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı fakat tarafların 2022'de birlikte çalışmaya devam etmesi için belli konularda tarafların hemfikir olması gerekiyordu.

Yapılan bu görüşmeler nihayet olumlu sonuçlandı ve Vettel'in gelecek yıl Aston Martin'de kalacağı doğrulandı. Aston Martin böylelikle gelecek yıl Stroll ve Vettel ikilisiyle yarışmaya devam edecek.

2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk kazanan Vettel, "Yeni nesil Formula 1 araçlarıyla yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok farklı görünüyorlar ve yeni teknik düzenlemelerin bize yakın döneme göre çok daha yarışılabilir araçlar sunabileceğini düşünüyorum."

"Daha heyecanlı yarışlar, hem sürücüler hem de taraftarlar açısından harika olacak. Değişiklikler o kadar büyük ki, her takım yeni bir başlangıç yapacak ve bu nedenle Aston Martin Cognizant Formula One Team olarak bizim için harika bir fırsat olacak."

"Her geçen gün büyüyen yeni takımımızın sahip olduğu güce inanıyorum ve bu yüzden daha şimdiden 2022'yi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Stroll ise gelecek yıl Vettel'le ikinci, takımla ise dördüncü yılını geçirecek.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen spordaki beşinci yılını geçiren Kanadalı pilot, "Gelecek yıl, Formula 1'deki altıncı sezonuma takım arkadaşım Sebastian'ın yanında başlayacağım. Bu Aston Martin Cognizant Formula One Team projesine beraber başladık ve bu yolculuğa, gelecek yıl onunla beraber devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yıl yapmayı hedeflediğimiz şeyi başaramadık. Fakat bu durum sadece sahip olduğumuz açlığı ve gelecek sezon için olan başarı hedefimizi artırdı."

"Aston Martin'in prestiji ve desteğinin yanı sıra, böylesine prestijli bir markanın kendine çektiği etkileyici sponsorlar&partnerlerle, 2022'de performansımızı geliştirmek adına iyi bir konumdayız." dedi.

Böylelikle 2022 için sürücü kadrosunu resmi olarak açıklamayan sadece iki takım kaldı: Haas ve Alfa Romeo.

Haas'ın gelecek yıl mevcut sürücüleriyle devam etmesi bekleniyor. Alfa Romeo'da ikinci koltuğu kimin alacağı ise belirsiz.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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