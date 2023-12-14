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Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!

Aramco ile olan anlaşmasını genişleten Aston Martin, yeni sezonda Aston Martin Aramco Formula 1 Team adı altında yarışacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Mechanics on the Sprint grid with Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin, spora geri dönmesinden beri Cognizant ile beraber çalışıyordu ve takımın ana sponsoru temelde bu markaydı.

Sonrasında Aramco da Aston Martin'in partnerleri arasına katıldı ve takım adında Aramco'ya da yer verildi.

Cognizant'ın artık isim sponsoru olmak istememesi üzerinde Aramco ile daha kapsamlı bir kontrat görüşmesi yapan Aston Martin, beş yıllık yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında takım adı Aston Martin Aramco Formula 1 Team olacak.

Aramco'nun logolarına araçta yer verilecek fakat aynı zamanda takıma yağ ve çeşitli ürünüler tedarik edecek.

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll şunları söyledi: “Aramco ile başarılı ortaklığımızı devam ettirip, daha güçlü hale getirmekten gurur duyuyoruz."

"Halihazırda stratejik bir ilişkimiz var ve önümüzdeki beş yıl boyunca isim partnerimiz olmaları, ortak hedeflerimizin açık bir doğrulaması oldu."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

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