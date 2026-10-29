Formula 1 Meksika GP

Resmi: Antonelli ve Bottas, medya gününe katılmayacaklar!

Hem Mercedes hem de Cadillac'tan yapılan resmi açıklamalara göre Kimi Antonelli ve Valtteri Bottas, rahatsızlık sebebiyle perşembe günü gerçekleşecek medya gününe katılmayacaklar.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 17:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hem Kimi Antonelli hem de Valtteri Bottas, viral bir hastalıktan iyileşmeye devam ettikleri için için Meksika Grand Prix’si öncesinde perşembe günü düzenlenecek medya etkinliklerinde yer almayacaklar.

Her iki takım da bu kararların tamamen tedbir amaçlı alındığını ve hafta sonunun geri kalanında mücadele etmesine engel olacak bir durumun şu an için söz konusu olmadığını belirttiler.

Mercedes tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Herkese merhaba, Kimi'nin bugün viral bir hastalıktan iyileşme sürecinde olduğu için kendini pek iyi hissetmediğini belirtmek isteriz."

"Önlem olarak, FIA onu zorunlu basın etkinliklerinden muaf tuttu; böylece hafta sonu öncesinde dinlenme fırsatı bulabilir. Yarın tekrar aramıza döneceğini umuyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Cadillac cephesinde ise, "Cadillac Formula 1 Takımı, Valtteri Bottas'ın sağlık sorunları nedeniyle maalesef bugün Mexico City’de düzenlenecek medya gününe katılamayacağını doğrulamaktadır."

"Takım, Bottas'ın iyileşmesine destek olmak amacıyla kendisine bir gün dinlenme izni verme kararı almıştır."

"Bu, önleyici bir tedbirdir ve şu an için yarış hafta sonunun geri kalanına katılımını etkilememektedir. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz ve gerekirse güncel bilgiler paylaşacağız."

"Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve anlayışınız için teşekkür ederiz." şeklinde açıklama yapıldı.

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- Motorsport.com Ekibi

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