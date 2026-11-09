Formula 1 Sao Paulo GP

Resmi: Antonelli, Sao Paulo GP sonrası beş saniye ceza aldı

Kimi Antonelli, Sao Paulo Grand Prix'sinde pitten güvenli olmayan şekilde çıkış yaptığı için beş saniye zaman cezası aldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 07:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yarışın son bölümünde pilotlar geçiş lastikleri için pite yönelirken Mercedes, Antonelli'nin piste çıkmasına onay verdikten sonra İtalyan pilot Franco Colapinto'nun çok yakınında pit yoluna çıktı.

Bu sebeple Colapinto, teması önlemek için hızını düşürmek zorunda kaldı. Olayın ardından Antonelli'ye ceza verildi.

Sao Paulo GP'nin ardından Mercedes 2026 takımlar şampiyonluğunu ilan ederken Antonelli yarışı beşinci, takım arkadaşı George Russell ise dördüncü sırada tamamladı.

Ancak Antonelli, damalı bayrağı altıncı sıradaki Oscar Piastri'nin 20.4 saniye önünde geçtiği için beş saniyelik ceza sonucunda herhangi bir sıra kaybetmedi. Böylece iki pilot arasındaki fark 15.4 saniyeye düştü.

Öte yandan Oliver Bearman da pitten güvenli olmayan şekilde çıkışı nedeniyle beş saniye zaman cezası aldı. Ancak bu ceza, yarışı 17. sırada tamamlayan Haas pilotunun sıralamasını değiştirmedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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