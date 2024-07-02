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Formula 1

Resmi: Andy Cowell, Aston Martin F1'in yeni CEO'su oldu!

2020 yılının ortalarında Mercedes'ten ayrılan Andre Cowell, Aston Martin F1'in yeni grup CEO'su oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
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Salı günü yapılan açıklamaya göre, Mercedes'in eski Formula 1 motor şefi Andy Cowell, 1 Ekim'den itibaren Aston Martin'in grup CEO'su olarak eski McLaren takım patronu Martin Whitmarsh'ın yerini alacak.

Cowell, 2013-2020 yılları arasında Mercedes'in güç ünitesi departmanını yönetmesiyle biliniyor. O dönemde Mercedes spora damga vurgu ve arka arkaya şampiyonluklar aldı.

Takımın son şampiyonluğu da Cowell'ın danışman olarak görev yaptığı 2021 yılında geldi.

Aston'a katılmak Cowell'ın Mercedes'ten ayrılışından bu yana ilk F1  görevi olacak.

Aston'dan yapılan açıklamada Cowell, "Lawrence'ın heyecan verici projesine katılmaktan büyük heyecan duyuyorum ve bir araya getirilen yetenekli insan grubuyla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"F1 her zaman benim tutkum oldu ve Aston Martin'e heyecan verici bir zamanda katılıyorum." dedi.

Aston'un açıklamasına göre Whitmarsh, "yıl sonundan önce" görevlerini Cowell'a devredecek. Bu tarihin 1 Ekim olması bekleniyor.

Whitmarsh, "Andy'yi uzun yıllardır tanıyorum ve 2004 yılında Mercedes HPP'ye onu ben getirdim. 2013-2020 yılları arasında yöneticilik yaptı ve hem iş hem de spor dünyasında büyük başarılara imza attı."

"Aston Martin için inanılmaz bir değer olacak ve ileriye dönük stratejimizin uygulanmasına önemli katkılarda bulunacak."

"Andy'nin Ekim ayındaki gelişi ve AMR Teknoloji Kampüsünün tamamlanması, hayatımdaki diğer projelere odaklanmama izin verecek." dedi.

Stroll şunları ekledi: "Bir işletme olarak büyüme aşamamızda etkili olan Martin'e teşekkür etmek istiyorum. Son üç yılda takımımızın gelişimi için çabaladı. Honda ile ilişkimizi geliştirmek ve Silverstone'daki AMR Teknoloji Kampüsümüzü hazır olmak üzere bazı önemli dönüm noktalarına ulaşmamıza yardımcı oldu.

"Andy'yi çok önemli bir zamanda ekibimize katmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Honda ile olan ortaklığımız, Aramco'nun bağlılığı ve Andy'nin liderliğiyle birlikte 2026'da dünya şampiyonluğunu kazanabilecek bir takım olma yolunda ilerliyoruz."

"Andy benim tam desteğime sahip ve kazanmak için her türlü kaynağa sahip olacak."

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