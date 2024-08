Resmi: McLaren, Andrea Stella ile sözleşme uzattı!

McLaren, Formula 1 Takım Patronu Andrea Stella'nın sözleşmesinin çok yıllık bir sözleşme ile yenilendiğini duyurdu.

Andrea Stella, 2015 yılında McLaren'a katılmadan önce Ferrari'de 15 yıl boyunca Michael Schumacher ve Kimi Räikkönen için Performan Mühendisi, ardından Räikkönen ve Fernando Alonso için Yarış Mühendisi olarak çalışmıştı.



Stella, Aralık 2022'de McLaren Takım Patronu rolüne getirildiğinden bu yana, takım onun rehberliğinde büyük bir ivme kazandı.

Ayrıca McLaren, geçtiğimiz yıl içerisinde Lando Norris ve Oscar Piastri ile de çok yıllık sözleşme uzatıldığını duyurmuştu.



Andrea Stella ile de sözleşme uzatan McLaren, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda uzun vadeli istikrarını korumaya çalışıyor.



McLaren CEO'su Zak Brown ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Andrea'nın Takım Patronu olarak McLaren F1'e yaptığı etki çok büyük."



"Onun liderliğinde, takım büyük ilerleme kaydetti ve uzun vadeli başarılar için kendimizi güçlü bir şekilde konumlandırdık."



"Andrea'nın deneyimi ve vizyonu ile hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images