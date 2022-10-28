Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım" Sonraki / Sainz: "Bu sezon kendimi baştan yarattım"
Formula 1 Haberler

Resmi: Alpine'in itirazı kabul edildi, Alonso'nun yedinciliği geri verildi!

Alpine, Haas'ın protestosuna karşı yaptığı itirazın başarılı olmasının ardından Amerika Grand Prix'sindeki yedinciliğini geri aldı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: Alpine'in itirazı kabul edildi, Alonso'nun yedinciliği geri verildi!
Haberi dinle

Fernando Alonso geçen hafta gerçekleştirilen Amerika GP'de Lance Stroll ile temas yaşamış ve aracın sağ aynası önce gevşemiş, sonra da kopmuştu. Haas, bunun üzerine yarışın ardından Alonso'nun aracının güvenli olmadığını öne sürdü.

Hakemler Haas'ın değerlendirmesine katıldılar ve Alonso'ya yarışın ardından 30 saniyelik bir zaman cezası verdiler. Bu da kendisini yedinci sıradan 15. sıraya düşürdü.

Alpine bunun üzerine Haas'ın protestosuna itiraz etti ve perşembe günkü savunmasında, Alonso'nun aracının güvensiz olarak kabul edilmesinin büyük bir sorun teşkil edeceğini, çünkü böyle bir durumda gridin %50, 60 hatta 70'inin yarışı bırakmak zorunda kalacağını aktardı.

Takımın savunmasında, Alonso'nun yarış kontrol tarafından aracının hasarlı olduğu konusunda bilgilendirilmediği ve Haas'ın protestosunun son tarihten 24 dakika sonra yapıldığı da yer aldı. Haas ise FIA'nın kendisine protestoyu sunmak için sadece bir saat verdiğine ve buna uymanın mümkün olmadığına vurguladı

FIA ilk olarak Alpine'in itirazını kabul etmedi çünkü yönetmelikler gereği bu tarz cezaların protestosu kabul edilemiyor.

Bunun üzerine Alpine, Haas'ın 30 dakikalık süreden 24 dakika sonra protesto yaptığından yarış günü saat 20:53'e kadar haberdar olmadığı gerçeğine vurgu yapıp, bunu yeni ve önemli bir kanıt olarak gösterdi.

Alpine ayrıca, Haas'a yarış kontrolü tarafından söylenenlerden Pazar gecesi Austin'de yapılan duruşmaya kadar haberdar olmadığını, bunun da yeni ve önemli bir kanıt unsuru olduğunu savundu.

Alpine'in bu itirazı kabul edildi ve bundan ötürü Perşembe gecesi Meksika'da bir duruşma daha yapıldı ve Haas'ın 30 dakikalık süre içinde el yazısıyla bir protesto yapabileceğine karar verildi: Yani yönetmeliklerin yerine getirmesi imkansız değildi.

Bu nedenle Haas'ın protestosu geçersiz sayıldı ve sonuç olarak Alonso yedinci sıraya geri döndü.

Alpine yaptığı açıklamada, "FIA hakemlerine geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde 14 numaralı araçla ilgili olarak olumlu bir sonuca vardıkları için teşekkür ederiz."

"14 numaralı aracın yedinciliğini ve yarıştan aldığı altı puanın iade edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Kararın bir parçası olarak hakemler, Alonso'nun aynası gevşeyip düştükten sonra pistte kalmasına izin verilmesinden endişe duyduklarını belirttiler ve bu tür durumlarda sürücünün uyarılması gerektiğini dile getirdiler.

Hakemler ayrıca FIA Başkanının siyah ve turuncu bayrağın kullanımına ilişkin bir inceleme başlattığını da ekledi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
Önceki haber

Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
Sonraki haber

Sainz: "Bu sezon kendimi baştan yarattım"

Sainz: "Bu sezon kendimi baştan yarattım"
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Russell: "Hamilton'ın yeni sözleşme kararı heyecan verici" Mexico City GP
Formula 1

Russell: "Hamilton'ın yeni sözleşme kararı heyecan verici"

Mercedes'le çok yıllık yeni bir kontrat görüşen Hamilton, kendisine sınır koymuyor Mexico City GP
Formula 1

Mercedes'le çok yıllık yeni bir kontrat görüşen Hamilton, kendisine sınır koymuyor

Wolff: "Meksika, kağıt üzerinde bize uygun" Mexico City GP
Formula 1

Wolff: "Meksika, kağıt üzerinde bize uygun"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi Birleşik Devletler GP
Formula 1

Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi

Alonso: "ABD GP ile ilgili protesto kararı, F1'in "doğru yönde" ilerleyip ilerlemediğini gösterecek" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Alonso: "ABD GP ile ilgili protesto kararı, F1'in "doğru yönde" ilerleyip ilerlemediğini gösterecek"

Stroll: "Alonso'ya kocaman alan bıraktım" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Stroll: "Alonso'ya kocaman alan bıraktım"

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine, Haas'ın protestosuna itiraz etti Birleşik Devletler GP
Formula 1

Alpine, Haas'ın protestosuna itiraz etti

Resmi: Haas, Alpine'i protesto etti, Alonso 30 saniye cezası aldı! Birleşik Devletler GP
Formula 1

Resmi: Haas, Alpine'i protesto etti, Alonso 30 saniye cezası aldı!

Norris: "McLaren ve Alpine mücadelesinde kimin daha iyi araca sahip olduğu açık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Norris: "McLaren ve Alpine mücadelesinde kimin daha iyi araca sahip olduğu açık"

Son Haberler

Resmi: Bütçe sınırını aşan Red Bull'a para cezası ve rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bütçe sınırını aşan Red Bull'a para cezası ve rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildi!

FIA, 2021 Formula 1 bütçe sınırı ihlali konusunda anlaşmaya varmasının ardından Red Bull Racing'e 7 milyon dolar para cezası ve aerodinamik test kısıtlaması getirdi.

FIA başkanı turuncu-siyah bayrağın kullanımının gözden geçirilmesini istedi
Formula 1 Formula 1

FIA başkanı turuncu-siyah bayrağın kullanımının gözden geçirilmesini istedi

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, son yarışlardaki tartışmalı kararların ardından turuncu-siyah bayrağın kullanımının yeniden değerlendirilmesini istedi.

FIA Motorsporları Olimpiyatları, canlı yayınla Motorsport.com'da!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

FIA Motorsporları Olimpiyatları, canlı yayınla Motorsport.com'da!

Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenlenen FIA Motorsporları Olimpiyatları, Motorsport.com'un kardeş kuruluşu olan Motorsport.tv'den canlı yayınlanıyor. Team Türkiye, Olimpiyatlarda 8 farklı disiplinde madalya kovalıyor. Millilerimizin yarışlarını ücretsiz bir şekilde izleme fırsatını kaçırmayın.

Lewis Hamilton röportajı: "Mercedes ile anlaşmayı uzatmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Lewis Hamilton röportajı: "Mercedes ile anlaşmayı uzatmak istiyorum"

Lewis Hamilton'ın Formula 1'e olan aşkı ve sabrı, hiçbir zaman son 12 aydır olduğu kadar test edilmemişti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.