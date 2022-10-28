Resmi: Alpine'in itirazı kabul edildi, Alonso'nun yedinciliği geri verildi!

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Fernando Alonso geçen hafta gerçekleştirilen Amerika GP'de Lance Stroll ile temas yaşamış ve aracın sağ aynası önce gevşemiş, sonra da kopmuştu. Haas, bunun üzerine yarışın ardından Alonso'nun aracının güvenli olmadığını öne sürdü.

Hakemler Haas'ın değerlendirmesine katıldılar ve Alonso'ya yarışın ardından 30 saniyelik bir zaman cezası verdiler. Bu da kendisini yedinci sıradan 15. sıraya düşürdü.

Alpine bunun üzerine Haas'ın protestosuna itiraz etti ve perşembe günkü savunmasında, Alonso'nun aracının güvensiz olarak kabul edilmesinin büyük bir sorun teşkil edeceğini, çünkü böyle bir durumda gridin %50, 60 hatta 70'inin yarışı bırakmak zorunda kalacağını aktardı.

Takımın savunmasında, Alonso'nun yarış kontrol tarafından aracının hasarlı olduğu konusunda bilgilendirilmediği ve Haas'ın protestosunun son tarihten 24 dakika sonra yapıldığı da yer aldı. Haas ise FIA'nın kendisine protestoyu sunmak için sadece bir saat verdiğine ve buna uymanın mümkün olmadığına vurguladı

FIA ilk olarak Alpine'in itirazını kabul etmedi çünkü yönetmelikler gereği bu tarz cezaların protestosu kabul edilemiyor.

Bunun üzerine Alpine, Haas'ın 30 dakikalık süreden 24 dakika sonra protesto yaptığından yarış günü saat 20:53'e kadar haberdar olmadığı gerçeğine vurgu yapıp, bunu yeni ve önemli bir kanıt olarak gösterdi.

Alpine ayrıca, Haas'a yarış kontrolü tarafından söylenenlerden Pazar gecesi Austin'de yapılan duruşmaya kadar haberdar olmadığını, bunun da yeni ve önemli bir kanıt unsuru olduğunu savundu.

Alpine'in bu itirazı kabul edildi ve bundan ötürü Perşembe gecesi Meksika'da bir duruşma daha yapıldı ve Haas'ın 30 dakikalık süre içinde el yazısıyla bir protesto yapabileceğine karar verildi: Yani yönetmeliklerin yerine getirmesi imkansız değildi.

Bu nedenle Haas'ın protestosu geçersiz sayıldı ve sonuç olarak Alonso yedinci sıraya geri döndü.

Alpine yaptığı açıklamada, "FIA hakemlerine geçen hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde 14 numaralı araçla ilgili olarak olumlu bir sonuca vardıkları için teşekkür ederiz."

"14 numaralı aracın yedinciliğini ve yarıştan aldığı altı puanın iade edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Kararın bir parçası olarak hakemler, Alonso'nun aynası gevşeyip düştükten sonra pistte kalmasına izin verilmesinden endişe duyduklarını belirttiler ve bu tür durumlarda sürücünün uyarılması gerektiğini dile getirdiler.

Hakemler ayrıca FIA Başkanının siyah ve turuncu bayrağın kullanımına ilişkin bir inceleme başlattığını da ekledi.