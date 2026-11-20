Formula 1 Las Vegas GP
Resmi: Alpine, yedek pilotu Paul Aron ile yollarını ayırdı
Alpine, Formula 1 yedek pilotu Paul Aron ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 12:40
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Paul Aron, Alpine
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
22 yaşındaki Paul Aron, 2025 ve 2026 sezonlarında Alpine ve Audi adına toplam dokuz kez Formula 1 antrenman seansında piste çıktı. Ancak Aron henüz bir Grand Prix'de tam zamanlı yarışma fırsatı bulamadı.
Formula 1'de kalıcı bir koltuk bulma ihtimalinin düşük görünmesi üzerine farklı seçenekleri değerlendirmeye başlayan Aron, bu hafta Formula E padokunda da görüntülendi.
Alpine, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "BWT Alpine Formula 1 Takımı ve Paul Aron, başka yarış fırsatlarını değerlendirebilmesi amacıyla Paul'un yedek pilotluk görevinden ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varmıştır."
"Son iki yıldır yedek pilotu olarak gösterdiği çaba için Paul'a içtenlikle teşekkür ediyor ve gelecek için kendisine başarılar diliyoruz."
Alpine, Aron'un yerine 2026 sezonunun kalan yarışları için Mercedes'in yedek pilotu Fred Vesti ile anlaştı.
Alpine, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "2026 sezonunun kalan yarışları için takımımız, ihtiyaç duyulması halinde Frederik Vesti ile çalışmak üzere Mercedes ile ortak bir anlaşma yapmıştır."
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- Motorsport.com Ekibi
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