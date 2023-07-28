Resmi: Alpine, Szafnauer ile yolları ayırıyor!

Bir kez daha beklentilerin epey gerisinde kalan Alpine, en iyi üçüncü takım olmayı hedeflerken bir anda altıncılığa kadar geriledi.

Bu gerileyişin Renault üst yönetimini rahatsız ettiği bilinmekteydi, özellikle de takıma yeni hissedarların katılmasının ardından birtakım değişiklikler beklenmekteydi.

İlk olarak Bruno Famin'i terfi ettiren ve bu yolla Szafnauer'in yetkilerini azaltan yönetim, bir süre sonra ise CEO Laurent Rossi'yi görevden alarak özel projeler departmanının başına geçirdi.

Alpine ismiyle yeniden yapılanmaya gidildiğinden bu yana aktif olarak gridde gördüğümüz Rossi, Marcin Budkowski ve Alain Prost gibi isimlerle yolları ayırmış, kendine sağ el olarak Szafnauer'i seçmişti.

Rossi'nin görevden ayrılmasının ardından Szafnauer'in geleceği belirsizdi, kendisi hafta içi verdiği demeçlerde takımda kalacağına inandığını belirtmişti.

Cuma günü antrenman seansından kısa süre önce bu konuyu da açıklığa kavuşturan takım, Szafnauer ile de 1.5 yılın ardından yolların ayrılacağını duyurdu.

Szafnauer, Belçika GP sonrası görevini bırakacak.

2009-2021 sezonları arası Force India/Racing Point/Aston Martin'de görev yapan ve takımın bir arka sıra takımından düzenli puan alabilecek bir takıma evrilmesinde büyük rol oynayan Szafnauer, Lawrence Stroll ile anlaşamamasının ardından takımdan ayrılmış ve Alpine ile anlaşmıştı.

Ancak bu görevde isteneni veremeyen Szafnauer, özellikle Fernando Alonso ve Oscar Piastri'nin takımdan ayrılması sürecinde epey eleştirilmişti.

Takım patronluğuna kimin geleceği şimdilik belirsiz, ancak görevi geçici olarak Bruno Famin üstlenecek.