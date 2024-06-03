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Formula 1 Kanada GP

Resmi: Alpine, sezon sonunda Esteban Ocon ile yollarını ayıracak!

BWT Alpine F1 Takımı ve Esteban Ocon, 2024 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon, 2020 yılının başında o dönem Renault adını taşıyan Alpine'e katılmış, 2021 Macaristan Grand Prix'sinde de ilk zaferini almıştı.

2020 Sakhir ve 2023 Monako yarışlarında podyuma çıkmayı başaran Ocon'un üç yıllık kontratı 2024 sezonunun ardından bitiyordu.

Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Alpine, sezon sonunda kontratın yenilenmemesi konusunda Fransız sürücüyle anlaştıklarını duyurdu.

Alpine şimdi yeni bir sürücü arayışına girerken, Ocon da diğer takımlarla görüşmeler yürütecek.

Ocon, "Formula 1'de bu takımla geçirdiğim dönem hayatımın önemli bir parçasıydı."

"Tam zamanlı yarış pilotu olarak beş yıldır burada olsam da, gençken profesyonel kariyerime Enstone'da başladım. Bu nedenle burası benim için her zaman özel bir yer olacak."

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Birlikte bazı harika anlar yaşadık, bazı zor anlar da yaşadık ve bu unutulmaz zamanlar için takımdaki herkese kesinlikle minnettarım."

"Planlarımı çok yakında açıklayacağım fakat bu süreç için tüm odağım bu takım için pistte başarılı olmak ve sezonun geri kalanını iyi şekilde geçirmek olacak." dedi.

Takım patronu Bruno Famin, şimdiye kadar ortay koyduğu çabalar için Ocon'a teşekkür etti.

"Öncelikle Esteban'a geçtiğimiz beş yıl boyunca takıma olan bağlılığı için teşekkür etmek istiyoruz."

"Onun döneminde, başta 2021 Macaristan Grand Prix'si zaferi olmak üzere bazı harika başarılar elde ettik."

"2024'te tamamlamamız gereken daha 16 yarış ve net hedeflerimiz var; pistte en iyi sonuçları elde etmek için bir ekip olarak yorulmadan çalışacağız."

"Ayrılık anı geldiğinde Esteban'a sürüş kariyerinin bir sonraki bölümü için en iyisini dileyeceğiz.”

Alpine, sürücü kadrosunu ilerleyen dönemde açıklayacağını doğrularken, Pierre Gasly hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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