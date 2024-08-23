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Formula 1 Hollanda GP

Resmi: Alpine, 2025'te Jack Doohan ile yarışacak!

Alpine, 2025 Formula 1 sezonu için Jack Doohan ile anlaştığını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Jack Doohan, Alpine F1 Team

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fransız üretici, son birkaç aydır Esteban Ocon'un yerine geçecek isim için olası seçenekleri değerlendiriyordu.

Carlos Sainz'i takıma getirmek isteyen Fransız üretici, bu konuda başarılı olamayınca genç pilot Doohan'a bu fırsatı vermeyi tercih etti.

Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Avustralyalı pilot, 2025'te Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olacak.

Son iki sezondur yedek pilot olarak görev yapan Doohan, F1 takımında yarış koltuğuna yükselen ilk Alpine Academy pilotu olacak.

Bu fırsat hakkında konuşan Doohan şunları söyledi: “2025 yılında BWT Alpine F1 Takımı  ile yarışacağım için çok mutluyum."

“Takımın üst yönetiminin bana duyduğu güven ve inanç için minnettarım. Önümde hazırlanmak ve hazır olmak için çok fazla iş var. Ben de bu süre zarfında elimden gelenin en iyisini yaparak bir üst seviyeye çıkmak için elimden geldiğince çok şey öğreneceğim."

Jack Doohan, Yedek Sürücü, Alpine F1 Takımı

Jack Doohan, Yedek Sürücü, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Alpine Academy'nin ilk mezunu olarak yarış koltuğuna oturmak son derece tatmin edici. Bunun gerçekleşmesi için bana destek olanlara son derece müteşekkirim. Bu heyecan verici bir an. Ailem için gurur verici bir gün ve her şeyi kabullenip perde arkasında sıkı şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Doohan, aynı zamanda beş kez 500cc motosiklet dünya şampiyonu Mick'in oğlu.

Yeni Alpine takım patronu Oliver Oakes ise şunları ekledi: “Jack'i önümüzdeki sezondan itibaren yarış koltuğuna getireceğimiz ve bunu yaparken de ona Formula 1'de yeteneklerini sergileme fırsatı vereceğimiz için çok heyecanlıyız.”

“Kişisel olarak Jack'le 2019'da birlikte çalıştım ve onun hem saf yeteneğinin hem de potansiyelinin tamamen farkındayım."

"Perde arkasında çok çalışkan ve bağlılığı tüm ekip tarafından büyük değer görüyor."

“2025'te gençlik enerjisi, deneyim ve saf hız gibi iyi bir kombinasyona sahip dengeli bir sürücü kadrosuna sahip olacağız."

"Aracı geliştirmeye devam etmek ve takımı üst sıralara taşımak için hem Jack hem de Pierre ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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Kemal Şengül
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Kemal Şengül
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