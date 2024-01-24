Resmi: AlphaTauri'nin yeni adı Visa Cash App RB oldu!
Faenza merkezli takım 2024'te adını değiştirecek ve RB adını kullanmaya başlayacak. Takımın yeni sponsorları ise Visa ve Cash App olacak.
AlphaTauri, en azından öngörülebilir gelecekte Red Bull'un bir parçası olarak kalmaya devam edecek fakat çok önemli bir isim değişikliğine daha uğrayacak: resmi olmamasına rağmen birkaç haftadır bilindiği üzere takımın yeni adı RB olacak.
Faenza merkezli takım için bu, Red Bull bünyesine geçtiklerinden bu yana son 17 yıldaki üçüncü isim değişikliği olacak. 2006'dan 2019'a kadar Scuderia Toro Rosso adı altında yarışan İtalyan takım, daha sonra yine Avusturyalı şirket tarafından kontrol edilen giyim markası AlphaTauri'yi seçti. 2024'te üçüncü isim RB olacak.
RB adı, tıpkı Toro Rosso gibi Milton Keynes merkezli Red Bull Racing'e bir gönderme olacak.
Bu, Red Bull Group'un spor programından sorumlu Oliver Mintzlaff'ın hem teknik hem de ticari tercihiydi. Formula 1 platformu sayesinde dünya çapında tanınır hale gelmesine rağmen AlphaTauri, markası istenen sonuçları elde edemedi. Aslında, Avusturyalı grubu hayal kırıklığına uğrattı; satışlar F1 tarafından sağlanan küresel gösterime rağmen beklentilerin çok altında kaldı.
Dört yıllık sürecin ardından AlphaTauri macerası sona ererken, artık RB dönemi başlayacak.
Mintzlaff'ın - ve Faenza merkezli takımın CEO'su Peter Bayer'in - amacı RB'yi ekonomik açıdan bağımsız hale getirmek, çünkü son yıllarda Red Bull için gelirden ziyade "gider" kalemi oldular.
Takımı satmama kararının ardından İtalyan takım, mali açıdan bağımsız olacak. Bu, hiç de önemsiz bir hedef değil ve bunun için pistte iyi performans gösterilmesi gerekiyor.
Takımın yeni dönemdeki isim sponsorları Visa ve Cash App olacak. Bu iki tarafın Red Bull ile yakın bağlı olduğu zaten biliniyordu.
Bu iki isim sponsorunun ardından takımın yeni adı Visa Cash App RB olacak.
Yeni dönemde Red Bull ile RB arasındaki yakınlık, hem ticari hem de teknik tarafta iyice artacak. Bu kapsamda İtalyan ekip, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanacak ve çok sayıda parçayı Avusturyalı ekipten alacak.
RB'nin ilk aracının Red Bull için bir tür laboratuvar olacağı da söylenebilir çünkü belli çözümleri farklı araçlarda deneme şansları olacak. Bu da kaynakların daha iyi yönetilmesine ve bütçe sınırının getirdiği harcama limitinin aşılmamasına olanak tanıtayacak.
Son Haberler
WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!
WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü! WSBK Jerez testleri: İlk günün en hızlısı Bulega, Toprak üçüncü!
Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer
Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer Madrid'in takvime girmesinin ardından F1'in geri dönmesi gereken 5 yer
Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!
Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider! Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!
Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"
Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım" Verstappen: "Her zaman zirvede olmayacağım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar