Resmi: AlphaTauri'nin yeni adı Visa Cash App RB oldu!

AlphaTauri, en azından öngörülebilir gelecekte Red Bull'un bir parçası olarak kalmaya devam edecek fakat çok önemli bir isim değişikliğine daha uğrayacak: resmi olmamasına rağmen birkaç haftadır bilindiği üzere takımın yeni adı RB olacak.

Faenza merkezli takım için bu, Red Bull bünyesine geçtiklerinden bu yana son 17 yıldaki üçüncü isim değişikliği olacak. 2006'dan 2019'a kadar Scuderia Toro Rosso adı altında yarışan İtalyan takım, daha sonra yine Avusturyalı şirket tarafından kontrol edilen giyim markası AlphaTauri'yi seçti. 2024'te üçüncü isim RB olacak.

RB adı, tıpkı Toro Rosso gibi Milton Keynes merkezli Red Bull Racing'e bir gönderme olacak.

Bu, Red Bull Group'un spor programından sorumlu Oliver Mintzlaff'ın hem teknik hem de ticari tercihiydi. Formula 1 platformu sayesinde dünya çapında tanınır hale gelmesine rağmen AlphaTauri, markası istenen sonuçları elde edemedi. Aslında, Avusturyalı grubu hayal kırıklığına uğrattı; satışlar F1 tarafından sağlanan küresel gösterime rağmen beklentilerin çok altında kaldı.

Dört yıllık sürecin ardından AlphaTauri macerası sona ererken, artık RB dönemi başlayacak.

Mintzlaff'ın - ve Faenza merkezli takımın CEO'su Peter Bayer'in - amacı RB'yi ekonomik açıdan bağımsız hale getirmek, çünkü son yıllarda Red Bull için gelirden ziyade "gider" kalemi oldular.

Takımı satmama kararının ardından İtalyan takım, mali açıdan bağımsız olacak. Bu, hiç de önemsiz bir hedef değil ve bunun için pistte iyi performans gösterilmesi gerekiyor.

Takımın yeni dönemdeki isim sponsorları Visa ve Cash App olacak. Bu iki tarafın Red Bull ile yakın bağlı olduğu zaten biliniyordu.

Bu iki isim sponsorunun ardından takımın yeni adı Visa Cash App RB olacak.

Yeni dönemde Red Bull ile RB arasındaki yakınlık, hem ticari hem de teknik tarafta iyice artacak. Bu kapsamda İtalyan ekip, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanacak ve çok sayıda parçayı Avusturyalı ekipten alacak.

RB'nin ilk aracının Red Bull için bir tür laboratuvar olacağı da söylenebilir çünkü belli çözümleri farklı araçlarda deneme şansları olacak. Bu da kaynakların daha iyi yönetilmesine ve bütçe sınırının getirdiği harcama limitinin aşılmamasına olanak tanıtayacak.