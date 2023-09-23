Resmi: AlphaTauri 2024'te Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile yarışacak

2024 sezonu öncesinde çoğu koltuk kesinleşirken, kesinleşmeyen koltuklardan ikisi AlphaTauri'deydi. AlphaTauri'nin normalde Tsunoda ve Ricciardo ikilisiyle devam etmesi bekleniyordu ancak Ricciardo'nun takıma dönüşünden çok kısa süre sonra Hollanda'da sakatlanıp onun yerine gelen Liam Lawson'un gösterdiği performanslar, Red Bull'un Lawson'u yarıştırma yönünde karar alabileceği iddialarına neden oldu.

Ancak sonunda karar verildi ve Japonya GP hafta sonunda takımın Japon sürücüsü Tsunoda ve Avustralyalı sürücüsü Ricciardo ile devam edeceği duyuruldu.

Diğer taraftan Ricciardo'nun yerine yarışmaya devam eden Lawson, 2024'te Red Bull'un her iki takımı için yedek sürücü olmaya devam edecek. Bu anlaşma kapsamında Lawson, yedek pilotluğu dışında testlere çıkacak, simülatör ve geliştirme çalışmaları yapacak.

AlphaTauri'ye 2021'de katılan Tsunoda, bu sözleşmeyle takımdaki 4. sezonunun garanti altına almış oldu.

Tsunoda, "2024 Formula 1 sezonunda Scuderia AlphaTauri'de kalacağımı duyurmaktan çok mutluyum. Takım ve Daniel ile savaşmaya ve işbirliği yapmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Açıkçası sezonun geri kalanında ve sonrasında sürücü olarak ilerlemek için mümkün olduğu kadar çaba göstereceğim. Beni desteklemeye ve bana inanmaya devam ettikleri için Red Bull ve Honda'ya minnettarım, ortaklığı sürdürdüğüm için de çok mutlu ve müteşekkirim." dedi.

Bu anlaşmayla Ricciardo, McLaren'den sonra boşta kalmasına rağmen tam zamanı geri dönüşünü kesinleştirmiş oldu.

Ricciardo, "Gelecek yıl yine Yuki ile yarışacağım ve yolculuğuma Scuderia AlphaTauri ile devam edeceğim için heyecanlıyım. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi ve geleceğe yönelik planlarımızı takiben, takım için heyecan verici bir dönem yaşanıyor. İnşa ediyoruz ve bu harika bir duygu. Yapılacak çok iş var ama doğru yöne doğru gidiyoruz ve sabırsızlıkla bekleyeceğimiz çok şey var. 2024 gelsin!" dedi.