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Resmi: AlphaTauri, 2022 yılında Gasly ve Tsunoda ile yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri F1 takımı, 2022 yılında Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Resmi: AlphaTauri, 2022 yılında Gasly ve Tsunoda ile yarışmaya devam edecek

Pierre Gasly, Red Bull'da geçirdiği yarım sezonun ardından 2019 sezonunun ortasında AlphaTauri'ye geri dönmüştü ve o günden bu yana İtalyan takımla yarışıyordu.

Fransız pilot geride kalan yaklaşık 2.5 yıllık dönemde harika performanslar ortaya koydu ve 2020 yılında İtalya GP'yi kazanırken, bu yıl Bakü'de podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

AlphaTauri bu yıl 84 puan topladı ve bunun 66 puanını alan isim Gasly'di. Fransız pilotun Red Bull'a geçeceği söylentileri çıksa da, takım Sergio Perez'le devam etme kararı aldı ve Gasly de 2022'de AlphaTauri için yarışmaya devam edecek.

Geçen yıl Formula 2'de gösterdiği başarılı performanstan sonra bu yıl Formula 1'e adım atan Yuki Tsunoda, şimdiye kadar epey istikrarsızdı.

Genç sürücü, geride kalan 13 ayrışın sadece beşinden puanla ayrıldı ve en iyi sonucu, Macaristan'da elde ettiği altıncılıktı. Şimdiye kadar sadece 18 puan alan Tsunoda, yeni kontratla beraber 2022 yılında Gasly'nin takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

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