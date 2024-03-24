Resmi: Alonso, Russell'ın kazasından dolayı 20 sn ceza aldı!

Yarışın son bölümünde 7. sıradaki George Russell, önündeki Alonso ile farkı giderek kapattı ve Aston Martin pilotuna atak yapabilecek konuma geldi.

Ancak Mercedes pilotu, Albert Park'ın 6 - 7. virajında aracın kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere çarptı ve araç yan yatmış bir şekilde yolda durdu.

Russell yarış dışı kalırken, Alonso yola devam etti ve 6. sırada yarışı tamamladı. Yarışın hemen ardından olayın inceleme altına alındığı duyuruldu.

Yarıştan sonraki ilk açıklamalarda Alonso, aracında bir sorun yaşadığını, bu yüzden motorunun teklediğini söylerken, Russell ise Alonso'nun viraj öncesinde hızlıca kendisine doğru geldiğini (fren testi nedeniyle normalden hızlı yaklaşma) ancak verileri görmeden Alonso'yu bununla suçlamayacağını söyledi.

Ortaya çıkan veriler ise Alonso'nun kazadan önceki virajda normalden çok erken fren yaptığını, sonra hızlanıp tekrar fren yaptığını işaret ediyordu.

Türkiye saati ile 9:20'de başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü ve pilotlar 10:20 gibi görüşme odasından çıktılar.

Yapılan incelemeye dair karara 11:48'de varıldı. Açıklamada, Alonso'nun Russell'ın yaptığı kazada hatalı bulunduğu, bu yüzden kendisine pitten geçme cezası ve 3 ceza puanı verildiği duyuruldu. Pitten geçme cezasını çekmek yarıştan sonra mümkün olmadığı için, ceza 20 sn zaman cezasına çevrildi. Alonso 20 sn zaman cezasıyla iki sıra kaybederek 8. sıraya geriledi. Böylece Lance Stroll ve Yuki Tsunoda birer sıra yükselmiş oldular.

Açıklamada; "Telemetre verileri, Alonso'nun yarış sırasında 6. viraja normalde girdiğinden 100 metreden biraz daha erken frene bastığını gösteriyor. Ayrıca normalde fren yapmadığı bir noktada çok hafif fren yaptı (gerçi fren miktarı o kadar azdı ki arabasının yavaşlamasının ana nedeni bu değildi) ve genellikle asla vites küçültmediği bir noktada vites küçülttü. Daha sonra tekrar vites yükseltti ve viraja doğru hızlandı, ardından virajı dönmek için tekrar frene bastı. Alonso, planının daha önce yavaşlamak olduğunu ancak biraz yanlış yaptığını ve tekrar hızlanmak için ekstra adımlar atmak zorunda kaldığını söyledi. Bununla birlikte, bu manevra, araçlar arasında kayda değer ve alışılmadık bir fark kapanma hızı yarattı.

Hakemler konuyu değerlendirirken yalnızca kuralın şu ifadelerine odaklandı: "Bir araç hiçbir zaman gereksiz yere yavaş, dengesiz veya diğer sürücüler veya herhangi bir kişi için potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek şekilde sürülemez." sözlerine yer verildi.

Spesifik olarak bu durumda, hakemler kazanın sonuçlarını dikkate almamıştır. Ayrıca hakemler, Alonso'nun manevrasının Russell'a sorun yaratmayı mı amaçladığını yoksa hakemlere söylediği gibi sadece daha iyi bir çıkış elde etmeye mi çalıştığını belirlemek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını değerlendirdiler.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

Alonso'nun viraja farklı bir yaklaşım deneme hakkı olmalı mı? - Evet.

Sonuçta olaya neden olan kirli havadan Alonso sorumlu mu olmalı? - HAYIR.

Ancak, hangi niyetle olursa olsun olağanüstü bir şey yapmayı mı seçti, örneğin ayağını gazdan çekme, frenleme, vites küçültme ve manevranın diğer tüm unsurlarını öncekinden 100 m daha erken ve virajı daha erken almak için gerekenden çok daha erken mi yaptı? ? - Evet, yaptığı olayla ilgili olarak kendi anlatımına göre ve hakemlerin görüşüne göre bunları yaparak, şu şekilde araç kullanmıştır:

Pistin o noktasının çok yüksek hızlı doğası göz önüne alındığında, en azından "potansiyel olarak tehlikeli".

Bu sezon, bu ihlal de dahil olmak üzere FIA Formula 1 ceza kuralları sıfırlandı ve 10 saniyelik ceza temel ceza olarak seçildi. Ayrıca, ağırlaştırıcı bir durum söz konusu olduğunda, Pitten Geçiş Cezası dikkate alınır. Bu durumda, Alonso'nun bu noktada olağandışı bir manevra yapmayı olumlu bir şekilde seçmesinin basit bir hatadan ziyade ağırlaştırıcı bir durum olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle hakemler, üç ceza puanıyla birlikte 14 numaralı aracın yarış süresine 20 saniye eklenecek olan bir pitten geçme cezası verilmesine karar verdiler.