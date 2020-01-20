Resmi: Alonso, McLaren'dan ayrıldı

İki kez dünya şampiyonu, 2015'ten 2018'e kadar Woking merkezli takım adına Formula 1'de mücadele etmişti.

Alonso geçen yılın ardından takım elçisi olarak İngiliz ekiple çalışmaya devam etti ve takım sürücüleri ile mühendislere tavsiyede bulunmasına ek olarak, 2019 aracıyla Pirelli lastiklerinin gelişiminde yer aldı.

Ayrıca McLaren'la geçen yılki Indianapolis 500 yarışına katıldı ancak bu girişim başarısız olunca hayal kırıklığı yaşadılar.

Alonso'nun elçilik anlaşması geçen yılın sonunda bitti ve McLaren, bunu 2020 için yenilemediklerini doğruladı.

Takım geçen yıl yaptığı açıklamada, Carlos Sainz ve Lando Norris'ten memnun olduklarını duyurmuştu. İngiliz ekip, bu iki sürücüyle uzun yıllar yarışmaya devam etmek istiyor.

Alonso ise Dakar Rallisi'ne katıldı ve Andretti Autosport ile Indy 500'de mücadele etmeye hazırlanıyor.