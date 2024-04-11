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Resmi: Alonso en az 2026 sonuna kadar Aston Martin'le yarışacak!

Aston Martin, Fernando Alonso ile uzun vadeli yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, perşembe günü öğleden sonra iki kez dünya şampiyonu İspanyol piltoun geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son verdi ve kendisiyle çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Alonso yeni anlaşma kapsamında minimum 2026 sonuna kadar takımda kalacak ve kontratında 2027 için de opsiyon olacak.

İspanyol pilotun anlaşması sezon sonunda bitiyordu ve iddialar takımdan ayrılıp, Mercedes ya da Red Bull'a gidebileceği yönündeydi.

Hatta bazıları spordan ayrılabileceğini bile iddia etti.

Fakat emekli olmama kararı alan Alonso, her zaman "ilk seçeneği" olarak gördüğü Aston Martin'de kalma kararı aldı.

Takım patronu Mike Krack, "Fernando'nun Aston Martin Aramco'daki geleceğini garantilemek harika bir haber."

"Son 18 ayda güçlü bir çalışma ilişkisi kurduk ve bu projenin başarılı olduğunu görme konusunda aynı kararlılığı sergiliyoruz."

"Son birkaç aydır sürekli diyalog halindeydik ve Fernando sözüne sadık kaldı: yarışmaya devam etmek istediğine karar verdiğinde önce bizimle konuştu. Fernando bize inandığını gösterdi, biz de ona inanıyoruz."

"Fernando başarıya aç, her zamankinden daha iyi sürüyor, her zamankinden daha formda ve kendini Aston Martin Aramco'yu rekabetçi bir takıma haline getirmeye adamış durumda."

"Fernando ile yaptığımız bu çok yıllı anlaşma bizi Honda ile güç ünitesi ortaklığımızın başlayacağı 2026 yılında da bir arada tutacak."

"Birlikte daha inanılmaz anlar yaşamak ve daha fazla başarı elde etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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