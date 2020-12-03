Resmi: Alonso, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak

Motorsport.com, Çarşamba günü FIA'nın Fernando Alonso'nun Renault'nun 2020 aracı ile Abu Dhabi testine katılmasına izin vermediğini öğrenmişti.

Resmi açıklama ise bugün itibariyle geldi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre göre Alonso, Abu Dhabi GP'nin ardından yapılacak olan testlerde Renault R.S.20'nin direksiyonuna geçecek.

Ayrıca 21 yaşındaki Renault sürücüsü Guanyu Zhou da İspanyol pilotla birlikte R.S.20'yi kullanacak.

Şimdilik planla ilgili detay verilmedi ancak 15 Aralık Salı günü, iki sürücünün de direksiyonda olacağı açıklandı.

Bu, takımın iki araçla çalışacağı ve birini Alonso'nun, diğerini ise Zhou'nun süreceği anlamına geliyor.

Cyril Abiteboul şöyle konuştu: "Bu, Fernando için F1'e dönüşün bir sonraki adımı olacak. Şimdiye kadar 2021'e mümkün olan en iyi şekilde hazırlanabilmek adına durmaksızın çalıştı. Sadece takıma değil, son iki yıldır özlediği taraftarlara ve spora katkıda bulunmak istiyor."

Alonso daha önce Barcelona'da 100 km'lik reklam çekimi kapsamında 2020 R.S.20'yi sürmüştü. Ardından 2018 Renault aracıyla çok sayıda test yaptı.

Alfa Romeo'nun Robert Kubica, Red Bull'un ise Sebastien Buemi'yi kullanması bekleniyor.