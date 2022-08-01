Resmi: Alonso, 2023'te Aston Martin'e katılacak!

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Sebastian Vettel, 2023 Formula 1 sezonunun ardından Aston Martin'den ayrılacağını ve kariyerine son noktayı koyacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Aston Martin'deki koltuklardan birisi boşaldı ve İngiliz ekibin, kiminle anlaşacağı merak konusuydu.

En öne çıkan fakat pek mümkün görünmeyen seçenek, Alonso'nun Aston Martin'e katılması gibi görünüyordu ancak İspanyol pilot, bugün itibariyle Aston Martin ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Alonso, anlaşma kapsamında 2023 yılında Aston Martin'e katılacak ve takımla anlaşması uzun vadeli olacak.

Bu anlaşmayla Alonso, Vettel'in yerini alırken, gelecek yılki takım arkadaşı Lance Stroll olacak.

Alonso, Macaristan Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada, yaz tatili dönüşünde geleceğinin netleşeceğinden emin olduğunu söylemişti.

Fakat Aston Martin ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasıyla Alonso'nun geleceği yaz arasından önce netleşmiş oldu

Alonso yaptığı açıklamada, ”Aston Martin takımın kazanmaya olan arzusunu ve enerjisini açık şekilde gösteriyor ve bence tam olarak bundan ötürü Formula 1'deki en heyecan verici takımlardan birisi."

“Lawrence ve Lance'i yıllardır tanıyorum ve Formula 1'de başarılı olmak için gereken hırsa ve tutkuya sahip oldukları çok açık. Takımın son dönemde büyük insanları cezbettiğini gördüm ve Silverstone'daki yeni tesislere ve kaynaklara olan büyük bağlılığın boyutunu farkettim."

"Bugün Formula 1'de hiç kimse bundan daha büyük bir vizyon ve kazanmaya olan bu bağlılığı göstermiyor ve bu da benim için gerçekten heyecan verici bir fırsat."

"Hâlâ ön tarafta mücadeleye olan açlığım ve hırsım var. Öğrenmeye, gelişmeye ve başarılı olmaya kararlı bir organizasyonun parçası olmak istiyorum.” dedi.

Lawrence Stroll, 2019 yılında Racing Point takımını satın almış ve 2021 yılı itibariyle de takımın adı Aston Martin olmuştu.

Takım şu anda şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor fakat Alonso, eğer Formula 1'de tekrar kazanmak istiyorsa, doğru yerde olduğu görüşünde.

Alonso, ”Tanık olduğum tutku ve başarma arzusu, beni spordan keyif almaya ve bağlılığımı sürdürmeye ikna ediyor."

“Bu sporda tekrar kazanmayı planlıyorum ve bu nedenle de karşıma çıkan fırsatları değerlendirmeliyim.”