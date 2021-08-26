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Formula 1 Haberler

Resmi: Alonso, 2022'de Alpine ile yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunda Alpine ile yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Resmi: Alonso, 2022'de Alpine ile yarışmaya devam edecek

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Alonso, iki yıllık aranın ardından bu yıl Alpine ile Formula 1'e geri dönmüştü. Bu, 2003-2006 ve 2008-09 yıllarından sonra Renault ile beraber geçirdiği üçüncü dönem oldu.

Alonso, başlangıçta Alpine ile tek yıllık bir kontrat imzalamıştı ve 2022 için de kontratında sözleşme uzatma opsiyonu vardı.

Bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'si öncesinde Alonso, 2022 için kontrat yenilediğini ve gelecek yıl Esteban Ocon'la takım arkadaşı olacağını açıkladı.

Alonso, "Alpine F1 Takımı ile olan anlaşmamın, 2022 sonuna kadar uzatıldığını açıkladığım için çok mutluyum."

"Bu takıma döndüğüm anda kendimi evimde gibi hissettim ve oldukça hoş şekilde karşılandım. Enstone ve Viry-Chatillon'daki fabrikalarımızda, spordaki en zeki insanlardan bazılarıyla yeniden çalışmak benim için bir zevk oldu."

"Herkes için zor bir sezondu ancak takım olarak ilerleme kaydettik ve Macaristan'daki sonuç bu ilerleme konusunda iyi bir örnek teşkil etti. Bu sezonun geri kalanında daha pozitif anılara sahip olmayı hedefliyoruz fakat aynı zamanda gelecek yıldan itibaren Formula 1'e gelecek yeni kurallar da çok önemli."

"Sporda eşit şartların ve değişime duyulan ihtiyacın önemli destekçilerinden biri oldum ve 2022 sezonu bu anlamda harika bir fırsat olacak. Bu yılın geri kalanını ve 2022'de Esteban ile Alpine için yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Devamı geliyor...

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