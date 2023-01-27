Resmi: Alfa Romeo'dan ayrılan Orlen, AlphaTauri ile anlaştı

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AlphaTauri, 2023 F1 sezonu öncesinde önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atmış gibi görünüyor.

11 Şubat'ta yeni aracının renk düzenini tanıtan Faenza merkezli takım, uzun süredir Alfa Romeo ile çalışan PKN Orlen ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bu, takım için iyi bir haber çünkü anlaşma kapsamında önemli miktarda para kazanmaları bekleniyor ve bu da zorlu geçen 2022 yılının ardından takım bütçesi için iyi bir haber.

New York'ta yapılacak lansmanla AT04'ü tanıtacak AlphaTauri, yeni sponsoruyla ilk pozunu da burada verecek.

Orlen'in gelişiyle, son yıllarda benzer bir renk düzeni seçen AlphaTauri'nin, beyaz/maviden beyaz/kırmızı renklere geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Bu anlaşma, Alfa Romeo ile yapılan anlaşma kadar büyük çaplı olmayacak. Dolayısıyla ödenen para ve logoların yerleşimi de farklı olacak.

Logoların, yakında tanıtılacak olan AT04'ün arka kanadı ve sürücü kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok önemli noktasında yer alacak.

Kesin olan bir diğer şey ise Robert Kubica'nın yokluğu. Orlen, F1'e Polonyalı pilotu destekleyerek girdi ve Kubica, son yıllarda Alfa Romeo'nun yedek pilotuydu.

Ancak Kubica, yeni sezonda AlphaTauri ile çalışmayacak ve Alfa Romeo ile çalışması da pek olası değil.

Scuderia AlphaTauri'nin Takım Patronu Franz Tost, "2023 sezonuna takım için böylesine olumlu bir haberle başlamaktan memnuniyet duyuyorum."

"ORLEN, Orta Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketlerinden biri ve bu ortaklık, takım olarak sunduğumuz küresel platformlar aracılığıyla marka bilinirliklerini daha da artırmaya olanak tanıyacak."

"Şirket logolarını, önümüzdeki ay New York'ta yapılacak lansmanda yeni aracımızın üzerinde görmeyi ve bu ortaklığın önümüzdeki yıllarda nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyorum." dedi.