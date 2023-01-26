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Resmi: Alfa Romeo, Takım Temsilcisi görevine Alessandro Alluni Bravi'yi getirdi!

Alfa Romeo, altı senedir Genel Müdür görevini üstlenen Alessandro Alluni Bravi'nin gelecek sezondan itibaren Takım Temsilcisi görevini de üstleneceğini duyurdu.

Altay Gök
Ekleyen:
Resmi: Alfa Romeo, Takım Temsilcisi görevine Alessandro Alluni Bravi'yi getirdi!
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Frederic Vasseur'un nispeten başarılı beş sezonun ardından takımdan ayrılması, Alfa Romeo'yu acil bir takım patronu arayışına itmişti.

Eski McLaren takım patronu Andreas Seidl'i CEO görevine getiren takım, Seidl'ın pist üstünde de -tıpkı McLaren CEO'su Zak Brown gibi- aktif olmasını beklemekte, dolayısıyla göreve gelecek ismin Seidl ile yönetişim halinde kalması çok önemli.

Bu düşüncenin ışığında ideal çözümü bulan takım, altı sezondur Sauber bünyesinde bulunan Alessandro Alluni Bravi'yi yeni "takım temsilcisi" pozisyonuna getirdi.

Bravi resmiyette "takım patronu" unvanını taşımayacak, ancak yapılan basın açıklamasında "pist üstü ve pist dışı tüm aktivitelerden kendisinin sorumlu olacağı" belirtildiği için bir takım patronu ile aynı yetkilere sahip olacak.

Seidl, "Alessandro Alunni Bravi'nin Genel Müdür görevine ek olarak Takım Temsilcisi görevini de üstleneceğini açıklamaktan mutluluk duruyorum. Kendisinin motor sporlarındaki tecrübesi ve başarıya ulaşmak için sahip olduğu tüm donanım, istikrarlı bir şekilde ilerlememizi sağlayacak."

"Alessandro'nun yarış hafta sonlarında takımı temsil edecek olması, benim de Sauber'in büyümesine odaklanmamı ve bizi bekleyen meydan okumaların yanı sıra fırsatlara hazırlanabilmemi sağlayacak."

"Kendisine bizim vizyonumuza inandığı için teşekkür ediyorum ve bu görevi üstlenmesinin bizi daha güçlü bir takım yapacağından hiç şüphe duymuyorum, yönetimden pilotlara, her bir çalışana kadar çok güçlü bir ekibiz."

"Geçen yılki başarıyı devam ettirebilecek ve Sauber'e aydınlık bir gelecek sunabilecek kapasiteye sahibiz." dedi.

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Alluni ise, "Andreas'a ve hissedarlarımıza bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyor, beklentilerini karşılamak ve takımı en iyi şekilde temsil edebilmek için kendimi sonuna kadar adayacağımı da tekrarlamak istiyorum."

"Uzun yıllardır bu kadar müthiş insanlarla çalışmak büyük bir ayrıcalık. Takımdaki herkes Sauber ailesinin bir parçası olabilmem için bana yardım etti, bu sayede bana verilen görevi yerine getirebilecek ve takımı hep birlikte paylaştığımız vizyon çerçevesinde temsil edebileceğim."

"Önümüzde yapacak çok iş olduğunun ve tüm meydan okumaların da farkındayım, ancak bu zorluklara alçakgönüllülükle yaklaşacak, işi bitirebilecek kadar güçlü bir takımın bir parçası olduğumu hatırlayacak ve parlak bir gelecek için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip olduğumuza yönelik inancımızı koruyacağım." dedi.

 

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