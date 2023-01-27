Resmi: Alfa Romeo, Stake ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı!

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Alfa Romeo, uzun süredir PKN Orlen ile isim sponsorluğu anlaşmasına sahipti ancak taraflar 2023 sezonu öncesinde yollarını ayırdılar.

Bunun Alfa Romeo için maddi bir darbe olacağı düşünülüyordu ancak çok geçmeden yeni bir isim sponsorluğu anlaşması açıkladılar

Resmi açıklamaya göre Alfa Romeo, dünyanın önde gelen eğlence ve yaşam tarzı markası Stake ile anlaştı.

Anlaşma birden fazla yılı kapsıyor ve taraflar, pek çok konuda birlikte çalışacaklar. Bu anlaşma kapsamında aracın renk düzeninde değişiklik yapılacak ve aynı zamanda markaya ait logolara hem araç hem de takım kıyafetinde yer alacak.

Anlaşma sonrası takımın ismi Alfa Romeo F1 Team Stake olarak değiştirilecek.

Alfa Romeo takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, "Stake'i takımın yeni takım partneri olarak memnuniyetle karşılıyoruz - bu, her iki taraf için de yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor."

"Formula 1'e olan ilgi son birkaç yılda büyük bir artış gösterdi ve Stake gibi markaların gelişi sporumuzun sunabileceği muazzam etkiyi gözler önüne seriyor." dedi.

Alfa Romeo ile yollarını ayıran PKN Orlen ise yeni sezon için AlphaTauri ile anlaştı ancak bu ortaklık isim sponsorluğu boyutunda olmayacak.