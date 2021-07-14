Resmi: Alfa Romeo, Sauber'le olan kontratını uzattı!

Taraflar arasındaki ilişki, 2018 yılında sponsorluk anlaşmasıyla başladı ve son üç yıldır takımın adı Alfa Romeo olarak değiştirildi.

Taraflar arasındaki anlaşmanın uzatılmasına yönelik görüşmeler, birkaç aydır devam ediyordu ve gelecek sezon yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, Alfa'nın sporda devam etmesine yardımcı oldu.

Sonuç olarak taraflar, çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladılar.

Bu anlaşma, Sauber'in önümüzdeki yıllarda da Ferrari Akademisi'nden en az bir sürücüyle yarışmaya devam edeceği manasına geliyor.

Antonio Giovinazzi şu anda Ferrari desteğiyle takım adına yarışıyor ve Callum Ilott da takımın yedek pilotluğunu yapıyor. Mick Schumacher'in yanı sıra şu anda F2'de mücadele eden Robert Shwartzman'ın adı da Alfa Romeo için anılıyor.

Takım patronu Fred Vasseur şunları söyledi: "Alfa Romeo son birkaç yıldır inanılmaz bir dosttu ve henüz gelmemiş yeni bölümler hakkında daha da heyecanlıyız."

“Yeni düzenlemeler bize bir adım daha ilerleme şansı veriyor ve birlikte büyük başarılar elde etme konusunda mükemmel bir pozisyonda olduğumuza inanıyorum."

"Alfa Romeo ile devam etmek takım için büyük bir adım, ancak çok doğal bir şey gibi görünüyor çünkü bu, yıllar içinde sadece pistte değil, aynı zamanda pist dışında sonuçlar getiren başarılı bir ortaklığın uzatılması oldu. Sauber ve Alfa Romeo giderek daha fazla bütünleşiyor ve bu da her iki markaya da büyük kârlar getiriyor. Şimdiye kadar yaptığımız şey sadece bir başlangıç, gelecekte gelecek çok daha fazla şey var."

Alfa Romeo şu anda şampiyonayı iki puanla Williams ve Haas'ın önünde sekizinci sırada götürüyor.