Resmi: Alfa Romeo, 2023'ün sonunda Sauber ile yollarını ayırıyor!

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Alfa Romeo, 2018 yılında uzun vadeli bir planla Formula 1'e geri döneceğini açıklamış ve bu kapsamda Sauber Motorsport ile anlaşmıştı.

O günden bu yana ortaklık büyüyerek devam ederken, son yıllarda takımın adı Alfa Romeo olarak değiştirildi.

Alfa Romeo bu süreçte her sene kontratı gözden geçirdi ve genellikle 1+1 yıllık anlaşmalar imzaladı. Mevcut kontrat 2023 sonunda bitecek ve Alfa Romeo, o sezonun ardından takımla yollarını ayıracak.

Bu karar aslında sürpriz değil çünkü Sauber, 2025 sezonunun sonunda Audi ile ortaklık kuracak ve takımın adının değişmesi bekleniyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, Sauber Motorsport ile olan birlikteliklerine 2023 sonunda son vereceklerini dile getirdi.

Açıklamada, "Alfa Romeo, Sauber Motorsport ile olan ortaklığını 2023'ün sonunda noktalayacağını doğruluyor."

"Alfa Romeo masadaki diğer pek çok fırsatı değerlendirecek ve markanın uzun vadeli stratejisi ile mevcut konumunu korumak için en iyisi seçeneğin hangisi olduğuna karar verecek." ifadeleri kullanıldı.

Alfa Romeo'nun başka bir takımla anlaşıp anlaşmayacağı şimdilik belirsiz.