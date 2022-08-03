Resmi: Alex Albon, 2023'te Williams ile devam edecek
Williams F1 takımı, Red Bull destekli Alex Albon'un 2023'te kendileri adına yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
2023 Formula 1 sezonu öncesinde pilot pazarında son dönemde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Aston Martin ve Alpine cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından Williams, 2023 için ilk pilotunu açıkladı.
2022'de Williams adına yarışmaya başlayan Albon, 2023'te de Williams adına yarışmaya devam edecek.
2020'de Red Bull takımlarındaki koltuğunu kaybettikten sonra bir sene DTM'de yarışan Albon, 2022'de Williams'la anlaşarak Formula 1'e geri dönmüştü.
Williams bu sene istediği performansı gösteremese de Albon genel olarak takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin önünde yer aldı ve 2 yarışta damalı bayrağı ilk 10 içerisinde görerek 3 puan kazanmayı başardı.
Albon, "2023 yılında Williams Racing ile yarışmaya devam edecek olmak heyecan verici."
"Bu sezonun geri kalanında ve gelecek yıl bir takım olarak neler başarabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Takım ilerlemek kaydetmek için zorlamaya devam ediyor ve bu yolculuğu sürdürüp, birlikte gelişmeye devam etmek için oldukça motiveyim." dedi.
2023'te Williams'ta Albon'un yanında kimin olacağı şimdilik bilinmiyor. Takımın mevcut pilotu Nicholas Latifi'nin sene sonunda koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.
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