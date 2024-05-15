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Formula 1

Resmi: Albon, Williams ile çok senelik anlaşma imzaladı

Williams Formula 1 takımı, Alex Albon'un, ortaklıklarını 2026 regülasyonları dönemine taşıyacak çok yıllı bir sözleşme uzatma imzaladığını duyurdu.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Albon'un önceki Williams sözleşmesi 2025'te sona erecekti ancak 2023'te Grove takımı için gösterdiği mükemmel form onu gelecek yılın sürücü piyasasında öne çıkardı.

Ancak 28 yaşındaki pilot, takımın kendisiyle "çok yıllı" bir anlaşma imzaladığını duyurmasıyla birlikte 2026 ve sonrası için geleceğini Williams'a bağladı.

Albon, "Williams Racing'de kaldığım ve böylesine yetenekli ve kendini işine adamış bir ekiple çalışmaya devam edeceğim için son derece mutluyum."

"Yıla zor bir başlangıç yaptık ama Williams'a katıldığımdan beri birlikte önemli ilerlemeler kaydettik ve bizi yeniden ön sıralara taşımak için perde arkasında yapılan büyük değişikliklere tanık oldum."

"Bu gerçekten inandığım ve kilit bir rol oynamak istediğim uzun vadeli bir proje, bu yüzden çok yıllı bir sözleşme imzaladım."

"Yolculuk zaman alacak ama ilerlemek ve önümüzdeki yıllarda büyük işler başarmak için doğru ekibi kurduğumuzdan eminim." dedi.

Takım patronu James Vowles, Williams'ın ön sıralara dönmesi için gerekli yapı taşlarını yerleştirmeye devam ederken, öngörülebilir gelecek için lider sürücüsünü güvence altına almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vowles, "Alex'in Williams Racing ile uzun vadeli geleceğini güvence altına almaktan mutluluk duyuyoruz."

"Olağanüstü bir yeteneğe, teknik girdiye ve kendini davaya adamışlığa sahip ve bu Williams'a ve içinde bulunduğumuz rekabetçiliğe geri dönüş yolculuğuna büyük bir güven oyu."

"Alex aramıza katıldığından beri baskı altında performans gösterme yeteneğini sürekli olarak kanıtladı ve onunla uzun vadeli bir sözleşme imzalamak bizi üst sıralara taşıyacak yapbozun büyük bir parçası." dedi.

Red Bull yarış koltuğunu kaybedince seriye bir yıl ara veren Albon, 2022'de Williams'a katıldı.

Kısa sürede kendini takımın lider pilotu olarak kabul ettirdi ve 2023'te takımın 28 puanının 27'sini alarak zor durumdaki Williams'ı takımlar şampiyonasında tek başına yedinciliğe taşıdı.

Albon ve ekibi yıla zor bir başlangıç yaptıktan sonra 2024'te henüz puan alamadı.

Miami'de yine puan alamamalarının ardından konuşan Albon, Vowles'ın takımı toparlamaya yönelik iddialı uzun vadeli planlarına olan inancının altını çizdi.

"Bu yıla istediğimiz gibi başlayamadığımız doğru. Hızlanamadık ve güncellemelerimiz ve yükseltmelerimiz konusunda biraz geciktik."

"Takımın güçlü ve sağlıklı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle bir gelişme olacağını hissediyorum. Bunun şimdi olması her zaman güzeldir ama James bu iş için doğru kişi. Kesin bir ilerleme var."

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