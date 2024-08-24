Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

FIA, 2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında Williams pilotu Alexander Albon'un aracını inceledi.



Yapılan incelemede aracın taban kısmının FIA Formula 1 Teknik Düzenlemeleri'ne aykırı olduğu tespit edildi.



Yapılan ölçümler sonucunda, Albon'un FW46'sının tabanının belirlenen ölçülerin dışında olduğu belirlendi ve sonuç olarak Alex Albon sıralamalarda elde ettiği 8. sırayı kaybetmiş oldu.

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım, FIA'nın ölçüm sonuçlarını kabul etti ancak kendi ölçümlerinin farklı sonuçlar verdiğini belirtti.

Buna rağmen FIA hakemleri, Parc Ferme'de yapılan resmi ölçümün geçerli olduğunu ve standart cezanın uygulanacağını vurguladı.

Bu kararla birlikte diğer tüm araçlar sıralamada bir pozisyon yükseldi.

Williams'a ise bu karara itiraz etme hakkı olduğu konusunda gerekli bilgi verildi.