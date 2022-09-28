Resmi: Albon, Singapur GP'de yarışacak
Apandisit nedeniyle Monza yarışını kaçıran Alex Albon, Singapur GP'de Williams aracının direksiyonuna dönecek.
Albon, İtalya GP hafta sonunda yaşadığı apandisit rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmış ve bundan ötürü cumartesi günü hafta sonundan çekilmek zorunda kalmıştı.
Apandisit ameliyatı sonrası solunum yetmezliği yaşayan Albon, tekrar yoğun bağıma alındı ve bir süre burada kaldıktan sonra taburcu edildi.
Sıradaki yarış, sezonun en zor yarışlarından birisi olan Singapur'da yapılacak ve Albon, 2019'dan bu yana ilk kez takvime dönen Singapur'da yarışacağını doğruladı.
Albon, "Öncelikle, İtalya Grand Prix'si hafta sonu boyunca gönderdikleri tüm mesajları ve destekleri için herkese teşekkür ederim."
"Singapur Grand Prix'sine olan hazırlığım normalden biraz farklıydı ama kendimi iyi hissediyorum ve takvimdeki en fiziksel yarışlardan birine hazırlanmak için mümkün olan her şeyi yaptığımı düşünüyorum."
"Karşı karşıya olduğum zorluğun boyutunu küçümsemesem de Cuma günü piste çıkmayı ve yeniden sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Burası harika bir cadde pisti ve Tayland'daki evime çok yakın bir yerde yer alıyor, bu yüzden burada olmayı ve taraftarları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Monza'da Albon'un yerini Nyck de Vries almış ve performansıyla göz doldurmuştu. Eğer Albon hafta sonunun bir noktasında çekilme kararı alırsa, yerini yine De Vries alacak.
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