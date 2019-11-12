Resmi: Albon, 2020'de de Red Bull'da yarışacak!

Bu sene ilk kez Formula 1’de yarışan Albon, yaz arasında Toro Rosso’dan Red Bull’a geçiş yapmıştı.

Pierre Gasly’nin yerine geçen Taylandlı sürücü, gelecek sene için Red Bull’u ikna etmeyi başardı.

Albon, “Gelecek sene tekrar Max ile takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım ve bu fırsatın bana verilmesi sebebiyle ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Bana güvendikleri ve takıma katıldığımdan beri aldığım sonuçlara inandıkları için Red Bull’a çok teşekkür ediyorum.”

“Bu sene benim için inanılmazdı ve sezon ortasında Red Bull’a geçmek büyük bir adımdı. Şimdi bu sene öğrendiklerimi ve edindiğim tecrübeyi gelişmek ve 2020’de önlerde savaşmak için kullanacağım.” dedi.

Albon, Gasly gibi Verstappen’in hızına ayak uydurmakta zorlansa da şimdiye kadar takım arkadaşı olarak çıktıkları yarışlarda Hollandalı sürücüye göre 14 puan daha fazla almayı başardı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, “Alex, takımla ilk yarışı olan Belçika’dan beri çok iyi performans gösterdi. Yedi yarışta ilk altı içerisinde yer aldı. Sonuçları, onun adına konuşuyor.”

“Bu istikrar seviyesini reddetmek zor. Alex, Aston Martin Red Bull Racing ile yarışmaya devam etmeyi hak ettiğini kanıtladı.”

“Hâlâ ortaya çıkarabileceği büyük bir potansiyeli var ve Alex’i 2020’de Max’in yanında görmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.