Resmi: Abiteboul, Renault/Alpine'den ayrılıyor!

Cyril Abiteboul, 2016'dan bu yana Renault Sport Racing'in başında yer alıyordu ve aynı zamanda takım patronluğu görevini üstleniyordu.

2021 yılıyla birlikte Renault'nun fabrika takımının adı değişti ve ekip artık Alpine tarafından yönetilecek.

Başlangıçta Abiteboul'ün Alpine markasının CEO'su olacağı açıklanmıştı. Ancak Renault Grubu'ndan bugün yapılan sürpriz açıklamaya göre bu görevi Renault'nun strateji ve iş gelişim direktörü Laurent Rossi üstlenecek.

Rossi, markanın araçlarıyla, sportif faaliyetleri, F1'deki çalışmalarıyla ve yarış dünyasındaki çalışmalarıyla ilgilenecek. Açıklamaya göre Renault Grubu CEO'su Luca de Meo'ya doğrudan rapor verecek.

Bu, Abiteboul'ün artık Renault veya Alpine markasıyla hiçbir bağı kalmadığı anlamına geliyor ve kendisinden boşalan F1 takım patronluğu pozisyonuna Marcin Budkowski'nin geçmesi bekleniyor.

Abiteboul, "Renault Grubu'na, bana, 2016'dan beri takımın yeniden F1'e girmesi süreci ve takımın yeniden inşası dahil olmak üzere, çok uzun süredir güvendikleri için çok teşekkür etmek isterim."

"Yarış takımının bu süreçte inşa ettiği güçlü temeller ve Fransa ve İngiltere'de bulunan fabrikalar, sporun ekonomik olarak daha sürdürülebilir bir modele geçiş yapması ve yakın zamanda Alpine projesinin getireceği yenilenen anlam ve dinamizm, gerçekten çok doğru bir yöne doğru döndürülmüş durumda." dedi.

De Meo'da ortaya koyduğu çalışmalardan ötürü Abiteboul'e teşekkür etti.