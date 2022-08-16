Resmi: 2026 F1 motor kuralları onaylandı!

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Formula 1'de motor kuralları açısından bir sonraki dönem 2026'da başlayacak. Uluslararası Motor Sporları Konseyi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda hem 2026 F1 motor kurallarını, hem de 2022-23 sezonunda yapılması planlanan değişiklikleri onayladı.

Yapılan açıklamada, 2026'dan itibaren hayata geçecek yeni kuralların FIA, takımlar ve üreticiler arasında yapılan işbirliği ve uzun araştırmalar sonucunda kararlaştırıldığı, bu kapsamda Teknik, Sportif ve Finansal kurallarda değişiklik yapılacağı duyuruldu.

2026 Formula 1 Güç Ünitesi kurallarında, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularının merkeze alındığı bildirildi.

Yeni güç ünitesi kuralları şu dört temel üzerinde geliştirildi:

Gösterinin devamı: 2026 Güç Ünitesi; yüksek güçlü, yüksek devirli V6 içten yanmalı motorlar kullanan ve daha iyi yarışabilirliğe izin vermek için aşırı performans farklılaşmasını önleyen mevcut tasarımlara benzer bir performansa sahip olacak. Çevresel sürdürülebilirlik: 2026 Güç Ünitesi, elektrik gücünün dağıtımında %50'ye varan bir artış içerecek ve %100 sürdürülebilir bir yakıt kullanacak. Finansal sürdürülebilirlik: Güç Ünitelerine ilişkin mali düzenlemeler, Formula 1'in merkezinde yer alan en son teknolojik vitrini korurken, takımların genel giderini azaltacak. Yeni üreticiler için çekicilik: Düzenlemeler, yeni başlayanların spora rekabetçi bir düzeyde katılmasını mümkün ve çekici hale getirmeyi amaçlıyor.

Dördüncü maddede belirtildiği üzere, VW Grubu Porsche ve Audi markalarıyla F1'e girebilmek için yeni kuralların onaylanmasını bekliyordu. Kuralların onaylanmasının ardından artık bu markaların F1 anlaşmalarını duyurmaları bekleniyor.

2026 F1 motorlarında MGU-H'nin kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı ve bu değişiklik de bugünkü oylama ile kesinleşmiş oldu. Porsche ve Audi için bu konunun çok önemli olduğu biliniyor.

Daha çevreci güç üniteleriyle birlikte hibrit gücü şu ana göre %50 artacak ve böylece elektrik gücü 350 kW'ye çıkacak.

Bütçe sınırı, güç ünitesi için de uygulanmaya başlayacak ve bu değişiklik 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek.

2022-2025 yılları arasında güç ünitesi için bütçe sınırı 95 milyon dolar, 2026 sonrası için ise 130 milyon dolar olarak belirlendi. Bunların içerisinde pazarlama, mevcut güç ünitesi çalışmaları ve müşteri takımlarına tedarik yer almayacak.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, "FIA, tüm motor sporları portföyümüzde yenilik ve sürdürülebilirlik konusunda ilerlemeye devam ediyor - 2026 Formula 1 Güç Ünitesi Kuralları bu misyonun en yüksek profilli örneğidir."

"Sentetik sürdürülebilir yakıtlarla birlikte gelişmiş güç ünitesi teknolojisinin piyasaya sürülmesi, karayolu kullanıcıları için fayda sağlama ve 2030 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşma hedefimizle uyumlu. Formula 1 şu anda muazzam bir büyüme yaşıyor ve bu kuralların, mevcut büyümenin ve 2022 değişikliklerimizin yarattığı heyecanın üzerine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Bu süreçte yer alan tüm FIA yönetimine ve teknik personeline; bunu gerçekleştirmek için tüm Formula 1 paydaşlarımızla birlikte çalışma konusundaki titizlikleri ve bağlılıkları için teşekkür etmek istiyorum. WMSC üyelerimize de bu düzenlemeleri dikkate aldıkları ve onayladıkları için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

2026 güç ünitesi ile ilgili tüm değişiklikleri ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağız.