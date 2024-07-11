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Formula 1 Britanya GP

Resmi: 2025'te Formula 1 sprint yarışına ev sahipliği yapacak altı pist açıklandı!

FIA ve Formula 1, bugün itibariyle 2025 F1 sezonunda sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak altı pisti açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, VCARB 01, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, and the rest of the field at the start of the Sprint race

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, VCARB 01, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, and the rest of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, 2025 takvimini geçtiğimiz haftalarda açıklamış ve takvimdeki pistlerde herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurmuştu.

Takvim açıklandığında, sprint yarışlarının nerelerde yapılacağı belirtilmemişti fakat bugün itibariyle yarışlara ev sahipliği yapacak altı pist açıklandı.

Resmi açıklamaya göre 2025 sezonunun ilk sprint yarışına Çin ev sahipliği yapacak. Formula 1 kısa bir süre sonra Miami'de bir başka sprint yarışı daha düzenleyecek.

Belçika, sprint yarışına ev sahipliği yapan bir başka ülke olurken diğer sprint yarışları Austin, Brezilya ve Katar'da gerçekleştirilecek.

F1'in açıklamasına göre şimdilik formatta herhangi bir değişiklik yapılması planlanmıyor.

Sprint yarışında cuma günü 1. antrenman seansı ve sprint sıralama turları yapılırken, cumartesi günü sprint yarışı ve ana yarışın sıralama turları düzenleniyor.

Pazar günü ise ana yarış gerçekleştiriliyor.

Sprint yarışı düzenlenecek pistler:

Tarih Yer
21-23 Mart Çin
4-6 Nisan Miami
25-27 Temmuz Belçika
17-19 Ekim Austin
7-9 Kasım Brezilya
28-30 Kasım Katar

 

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