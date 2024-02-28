2024 F1 yarışları Digiturk & beIN SPORTS'ta! - 2024 F1 izleme rehberi

Küresel spor, eğlence ve medya kuruluşu beIN MEDIA GROUP, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası™'nın Türkiye ve ayrıca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yer alan 24 ülkede 2024 sezonundan başlayarak 2033 yılına kadar yayın haklarının sahibi oldu.

10 yıllık yeni anlaşma ile Türkiye (DIGITURK) ve MENA’da beIN'in amiral gemisi beIN SPORTS ve beIN'in OTT platformu TOD'a abone olanlar deneyimli isimlerin ayrıntılı analizleriyle antrenman turları, sıralama turları ve F1 Sprint ve Grand Prix’lerin her saniyesini canlı seyredebilecekler. Türkiye ve MENA'daki sporseverler tüm yarışları beIN SPORTS üzerinden de 4K / UHD kalitesinde izleyebilecekler. F2 ve F3 yarışları da canlı ve özel yayınlanacak.

Anlaşma MENA bölgesi için özel bir içerik ortaklığını da içeriyor ve Formula 1 ile beIN ilk kez bölgedeki geniş ve tutkulu izleyici kitlesine özel olarak odaklanan içerikler oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu kapsamda Doha, beIN'in dünya lideri prodüksiyon imkânlarından güç alan özel bir bölgesel içerik üretim merkezi haline gelecek.

Aksiyon dolu 2024 sezonu, 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve sezon MENA'da başlayıp bitecek. 29 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak sezonun açılış yarışının ardından Mart ayında Suudi Arabistan, Kasım ayında Katar ve Aralık ayında da sezonun son yarışı olan Abu Dubai takip edecek.

Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly: "Formula 1'in canlı olarak MENA bölgesi ve Türkiye'yi kapsayan 25 ülkede yeniden beIN'de yayınlanacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. beIN, Türkiye ve MENA'da sporun tartışmasız evi olmaya devam ediyor ve Formula 1 olağanüstü portföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yaratmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenerasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu anlaşma aynı zamanda beIN MEDIA GROUP’un dünyanın önde gelen spor, eğlence ve medya gruplarından biri olarak uzun soluklu başarısının ve bitmek bilmeyen tutkusunun bir ispatıdır."

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali: "Formula 1'in Bahreyn'de ilk kez düzenlendiği 2004 yılından bu yana, Orta Doğu'da yarışlara ilgi duyan tutkulu bir hayran kitlesinin oluştuğunu gördük. beIN ile, yayın deneyimini arttırma ve Formula 1'i tüm ihtişamıyla evlerindeki hayranlarımıza yaşatma hedefi doğrultusunda, en kaliteli ve özel hazırlanmış içerikleri üretebileceğimiz bir iş ortağı bulduk."

Formula 1 Medya Hakları ve İçerik Direktörü Ian Holmes: "Dört yarış ve hızla büyüyen hayran kitlesi ile Orta Doğu ve Türkiye'de Formula 1'e olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Son yıllarda beIN, dünyanın önde gelen spor yayıncılarından biri olarak kendini kanıtladı ve taraftarlara spor portföyü ile benzersiz bir yayın deneyimi sunuyor. F1'in yayın kalitesini yükseltmeye devam etmek ve bölgedeki taraftarların ilgisini çekecek, Formula 1'in tüm heyecanını kapsayan özel içerikler oluşturmak için Doha'daki benzersiz prodüksiyon imkanlarını kullanarak onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Bu uzun vadeli ortaklık, beIN'in 2025 sezonunun sonuna kadar on (10) ülkede Formula 1'in özel yayıncısı olduğu Asya Pasifik bölgesinde Formula 1 ile mevcut ortaklığını bir adım öteye götürüyor. Yeni anlaşmayla beIN şu anda dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1'in resmi yayıncısıdır. beIN ve TOD'un geniş spor portföyüne güç katacak bu ortaklık, MENA'da FIFA Dünya Kupası, AFC ve ABD Açık dahil olmak üzere bir dizi uzun vadeli medya hakları ortaklığı anlaşmasının en yenisidir.

beIN MEDIA GROUP Hakkında

beIN MEDIA GROUP, önde gelen bağımsız bir küresel medya grubu ve dünyanın en önde gelen spor ve eğlence ağlarından biridir. Grup, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya, Avustralasya ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı (MENA) kapsayan 5 kıtada, 40 ülkede ve 9 farklı dilde rakipsiz bir dizi eğlence, canlı spor ve önemli uluslararası etkinlikleri dağıtır ve üretir. beIN MEDIA GROUP'un amiral gemisi spor ağı beIN SPORTS, küresel yayıncılar arasında en büyük spor hakları portföyüne sahiptir. beIN, ikonik MIRAMAX film stüdyosu aracılığıyla Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerinden oluşan geniş bir kütüphaneye sahiptir ve dizi ve film yapım ve dağıtımının yanı sıra dijital alanda da büyüyen bir konumdadır. beIN MEDIA GROUP, Ağustos 2016'da Türkiye'nin önde gelen ödemeli TV operatörü Digiturk'ü satın aldı ve 2022'de premium OTT hizmeti TOD'u MENA ve Türkiye'de başlattı.