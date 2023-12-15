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Resmi: 2024 F1 katılımcı listesi açıklandı, AlphaTauri yeni takım adını hâlâ gizliyor

AlphaTauri Formula 1 takımı, 2024 F1 katılımcı listesinde mevcut adıyla yer almasının ardından gerçek adını gizlemeyi sürdürüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

FIA, her yılın sonunda bir sonraki yılın katılımcı listesini açıklar ve genellikle bu liste, yeni isimleri görmek için ilk gerçek fırsat olur.

Ancak bazen takımlar, sponsorların gereksinimleri nedeniyle FIA ile anlaşarak, takımın gerçek adını bir süreliğine gizler.

Yayınlanan bu katılımcı listesi nihai liste olmadığı için, gelecek sezonun başından önce takım adlarında değişiklik yapılabilir.

Yayınlanan listeye bakıldığında 2023 sezonuna göre her alanda çok az değişiklik var.

Yeni sezonda 2023'le aynı isimler yarışacağı için, pilot numaralarında herhangi bir değişiklik yaşanmamış vaziyette.

Takımlara bakıldığında ise Alfa Romeo ve Aston Martin'in adında değişiklikler var.

Eski Alfa Romeo takımı bu yıl Stake F1 Team Kick Sauber olarak yarışacak; Şasi adı ise KICK Sauber olarak bilinecek.

Cognizant artık Aston Martin takımının isim sponsoru olmayacak, bu onur artık sadece Aramco'ya ait olacak.

Gözler elbette takım adını tamamen değiştirecek olan AlphaTauri'yi aradı ancak İtalyan ekip, katılımcı listesindeki adını değiştirmemeyi tercih etti.

Takımın Racing Bulls adını tercih ettiği konuşulsa da, bu konuda gelecek yıldan önce resmi bir açıklama yapılmayacak.

2024 F1 katılımcı listesi:

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