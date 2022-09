Resmi: 2023 Formula 1 takvimi açıklandı!

FIA, uzun zamandır 2023 Formula 1 takvimi üzerinde çalışıyordu ve bunu Eylül ayının sonuna doğru açıklayacakları belirtilmişti.

Bugün itibariyle 2023 Formula 1 takvimi kesinleşti. Beklendiği üzere Fransa, yeni takvimde kendisine yer bulamazken, hem Monako hem de Belçika yeni takvimde yer aldı.

COVID-19 nedeniyle son üç yıldır yapılamayan Çin GP, gelecek yıl takvime geri dönerken, Katar da planlandığı şekilde yeni takvimde kendisine yer buldu.

Takvime bakıldığı en çarpıcı değişikliklerden birisi, Belçika'nın artık yaz arasından önceki son yarış olacak olması gibi görünüyor. Spa, geleneksel olarak yaz arasından sonraki ilk yarış olurdu. Ancak artık bu tarihte Hollanda GP yapılacak. Spa ise yaz arasından önceki son yarış olacak.

Yeni takvime göre sezon, 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve iki hafta sonra Suudi Arabistan GP gerçekleşecek. Bu, sezonun 2022'ye kıyasla iki hafta erken başlayacağı anlamına geliyor.

Avustralya GP 2 Nisan'da, Çin GP 16 Nisan'da ve Azerbaycan GP 30 Nisan'da gerçekleşecek. Miami, Mayıs ayındaki ilk yarış olacak ve ardından Emilia Romagna ve Monako GP gerçekleşecek.

İspanya ve Kanada GP, Haziran ayında yapılan iki yarış olacak. Temmuz ayı nispeten yoğun geçecek çünkü 1 aylık süreçte Avusturya, Britanya, Macaristan ve Belçika GP olacak.

Belçika GP 30 Temmuz'da yapılacak ve ardından 1 aylık yaz arası başlayacak. Sonrasında Hollanda, İtalya, Singapur ve Japonya GP'leri gerçekleşecek.

Ekim ayında Katar, Amerika ve Meksika GP yapılırken, sezon Kasım ayındaki Brezilya, Las Vegas ve Abu Dhabi yarışlarıyla sona erecek.

Sezonun ilk üçlü yarışı Imola, Monako ve İspanya'da gerçekleşirken, ikincisi Amerika, Meksika ve Brezilya'da yapılacak.

5 Mart - Bahreyn Grand Prix, Sakhir

19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix, Cidde

2 Nisan - Avustralya Grand Prix, Albert Park

16 Nisan - Çin Grand Prix, Şanghay

30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix, Bakü

7 Mayıs - Miami Grand Prix, Miami

21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix, Imola

28 Mayıs - Monako Grand Prix, Monte Carlo

4 Haziran - İspanya Grand Prix, Barselona

18 Haziran - Kanada Grand Prix, Montreal

2 Temmuz - Avusturya Grand Prix, Spielberg

9 Temmuz - Britanya Grand Prix, Silverstone

23 Temmuz - Macaristan Grand Prix, Hungaroring

30 Temmuz - Belçika Grand Prix, Spa-Francorchamps

27 Ağustos - Hollanda Grand Prix, Zandvoort

3 Eylül - İtalya Grand Prix, Monza

17 Eylül - Singapur Grand Prix, Marina Bay

24 Eylül - Japonya Grand Prix, Suzuka

8 Ekim - Katar Grand Prix, Losail

22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix, Austin

29 Ekim - Mexico City Grand Prix, Mexico City

5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix, Interlagos

18 Kasım - Las Vegas Grand Prix, Las Vegas

26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina

