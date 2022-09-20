Resmi: 2023 Formula 1 takvimi açıklandı!
24 yarışın yer aldığı 2023 Formula 1 takvimi, bugün FIA tarafından resmen açıklandı.
FIA, uzun zamandır 2023 Formula 1 takvimi üzerinde çalışıyordu ve bunu Eylül ayının sonuna doğru açıklayacakları belirtilmişti.
Bugün itibariyle 2023 Formula 1 takvimi kesinleşti. Beklendiği üzere Fransa, yeni takvimde kendisine yer bulamazken, hem Monako hem de Belçika yeni takvimde yer aldı.
COVID-19 nedeniyle son üç yıldır yapılamayan Çin GP, gelecek yıl takvime geri dönerken, Katar da planlandığı şekilde yeni takvimde kendisine yer buldu.
Takvime bakıldığı en çarpıcı değişikliklerden birisi, Belçika'nın artık yaz arasından önceki son yarış olacak olması gibi görünüyor. Spa, geleneksel olarak yaz arasından sonraki ilk yarış olurdu. Ancak artık bu tarihte Hollanda GP yapılacak. Spa ise yaz arasından önceki son yarış olacak.
Yeni takvime göre sezon, 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve iki hafta sonra Suudi Arabistan GP gerçekleşecek. Bu, sezonun 2022'ye kıyasla iki hafta erken başlayacağı anlamına geliyor.
Avustralya GP 2 Nisan'da, Çin GP 16 Nisan'da ve Azerbaycan GP 30 Nisan'da gerçekleşecek. Miami, Mayıs ayındaki ilk yarış olacak ve ardından Emilia Romagna ve Monako GP gerçekleşecek.
İspanya ve Kanada GP, Haziran ayında yapılan iki yarış olacak. Temmuz ayı nispeten yoğun geçecek çünkü 1 aylık süreçte Avusturya, Britanya, Macaristan ve Belçika GP olacak.
Belçika GP 30 Temmuz'da yapılacak ve ardından 1 aylık yaz arası başlayacak. Sonrasında Hollanda, İtalya, Singapur ve Japonya GP'leri gerçekleşecek.
Ekim ayında Katar, Amerika ve Meksika GP yapılırken, sezon Kasım ayındaki Brezilya, Las Vegas ve Abu Dhabi yarışlarıyla sona erecek.
Sezonun ilk üçlü yarışı Imola, Monako ve İspanya'da gerçekleşirken, ikincisi Amerika, Meksika ve Brezilya'da yapılacak.
2023 Formula 1 takvimi:
5 Mart - Bahreyn Grand Prix, Sakhir
19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix, Cidde
2 Nisan - Avustralya Grand Prix, Albert Park
16 Nisan - Çin Grand Prix, Şanghay
30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix, Bakü
7 Mayıs - Miami Grand Prix, Miami
21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix, Imola
28 Mayıs - Monako Grand Prix, Monte Carlo
4 Haziran - İspanya Grand Prix, Barselona
18 Haziran - Kanada Grand Prix, Montreal
2 Temmuz - Avusturya Grand Prix, Spielberg
9 Temmuz - Britanya Grand Prix, Silverstone
23 Temmuz - Macaristan Grand Prix, Hungaroring
30 Temmuz - Belçika Grand Prix, Spa-Francorchamps
27 Ağustos - Hollanda Grand Prix, Zandvoort
3 Eylül - İtalya Grand Prix, Monza
17 Eylül - Singapur Grand Prix, Marina Bay
24 Eylül - Japonya Grand Prix, Suzuka
8 Ekim - Katar Grand Prix, Losail
22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix, Austin
29 Ekim - Mexico City Grand Prix, Mexico City
5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix, Interlagos
18 Kasım - Las Vegas Grand Prix, Las Vegas
26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina
Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Nicholas Latifi, Williams FW44, Alex Albon, Williams FW44, others practice their race start procedures at the end of FP3
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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